Switch Datacenters omzeilt bouwstop via vergroeningsplan

Uithoorn – Switch Datacenters zet een eerste stap om een nieuw datacenter te realiseren in een gebied waar eigenlijk een bouwstop voor datacenters geldt. Het tekende deze week samen met de gemeente Uithoorn, een collectief van tientallen glastuinbouwers en energiebedrijf Liander een meerpartijenovereenkomst voor de ontwikkeling van een warmtenet. Dat warmtenet krijgt aanvoer van het geplande datacenter in De Kwakel-Kudelstaart (gemeente Uithoorn). Het plan is om daar in een bestaand pand een datacenter te bouwen. Door dat aan te sluiten op het nieuw warmtenet kunnen omliggende glastuinbouwbedrijven van het gas af en op stroom besparen. Maar zover is het nog niet. Eerst moeten de vergunningen nog rond.

Netcongestiedruk

“Het datacenter moet zorgen voor een vermindering van de verwachtte netcongestiedruk, doordat de tuinders geen grote industriële aansluitingen meer nodig hebben voor stroomverbruik”, stelt energieleverancier Liander. Als de vergunningen rondkomen dan wordt er gebruik gemaakt van een bestaande netaansluiting en een bestaand logistiek centrum dat wordt omgebouwd tot datacenter. Het gaat om een pand met 7800 vierkante meter datacenter whitespace (serverruimte). Het pand dat wordt omgebouwd tot datacenter krijgt volgens de plannen een 60 MVA-aansluiting dat zich afhankelijk van de klant en apparatuurkeuzes vertaald naar 42 tot 50 megawatt it-vermogen. “Als de vergunning er komt in de komende periode zal het 12 tot 18 maanden duren voor de eerste fase van het plan klaar is. “Op zijn aller vroegst is de eerste fase dan in 2028 klaar voor oplevering aan klanten”, deelt woordvoerder van Switch Datacenters Cara Mascini mede.

Strikt verbod

In de gemeente Uithoorn geldt in principe een strikt verbod op de nieuwbouw van grootschalige datacenters. Volgens de provinciale Omgevingsverordening NH2020 valt Uithoorn namelijk onder het gebied waar datacenters zijn uitgesloten. Er mogen geen nieuwe datacenters worden gebouwd met een oppervlakte van meer dan 2000 m² en een elektrisch vermogen groter dan 5 MVA. De gemeente Uithoorn heeft dit verankerd in het beleidsplan Parapluplan Datacenters. Dat is ontworpen om datacenters zo veel mogelijk te weren wegens de druk op het energienet, landschaps-vervuiling en lage werkgelegenheid.

Switch Datacenters speelt slim in op de Datacenterstrategie Noord-Holland 2025–2027 van Provincie Noord-Holland. Dat beleidsstuk laat ruimte voor solitaire datacenterontwikkelingen buiten de aangewezen clustergemeenten (Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon). Voor deze ontwikkelingen geldt dat bedrijven, naast de bestaande vestigingsvoorwaarden, moeten voldoen aan aanvullende criteria. Zo moet een datacenter-ontwikkeling ‘aansluiten bij de ruimtelijke en strategische doelstellingen en ambities van de betreffende gemeente, bijdragen aan het verminderen van net-congestie en een positieve bijdrage leveren aan de brede welvaart.’

Uitzondering

“Het project in De Kwakel vormt die uitzondering vanwege de maatschappelijke impact door vermindering van de netcongestiedruk in de regio”, stelt Switch. Ook andere elementen zoals het hergebruik van een bestaand logistiek pand dat circulair verbouwd wordt tot een modulair datacenter, speelt mee. De restwarmte (datathermie) wordt direct gebruikt om nabijgelegen kassen grotendeels gasloos te verwarmen. Er blijft een restdeel nodig voor piekbelasting. Liander: “Door restwarmte uit het datacenter centraal te benutten, is niet voor iedere tuinder een eigen warmtepomp nodig. Dat vermindert de druk op het elektriciteitsnet en helpt netcongestie te voorkomen.”

Stappen zetten

Mascini van Switch Datacenters laat weten dat er eerst nog heel wat stappen gezet moeten worden voor het datacenter gebouwd kan worden en dat het bedrijf een risico heeft genomen om voor de toekenningen van de vergunning al een pand te kopen. Switch Datacenters verwacht een goede afloop. Onlangs kreeg DKK Warmtenet De Kwakel-Kudelstaart BV een subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie van het Rijk. Daarmee is volgens de betrokken partijen het fundament gelegd onder de financiële haalbaarheid van het project en krijgt de verdere ontwikkeling een versnelling. Als de vergunningen straks zijn verleend dan is dat voor zover bekend de eerste uitzondering waarbij een datacenter vanwege maatschappelijk belang gebouwd kan worden in een gebied in Nederland waar eigenlijk een bouwstop is.

Bron: Computable.nl.

Tekst: Pim van der Beek.

Op de foto: Switch Datacenters omzeilt bouwstop via vergroeningsplan. Foto: compilatie Nieuwe Meerbode.