Bewoners leggen eerste steen bij Thuis in de Meijert

Mijdrecht – Bij nieuwbouwproject Thuis in de Meijert vond onlangs een feestelijke bijeenkomst plaats voor de toekomstige bewoners. Tijdens de bijeenkomst mochten zij symbolisch hun eerste eigen gevelsteen leggen, een bijzondere mijlpaal in de bouw van hun nieuwe woning. Naast dit speciale moment maakten de toekomstige buren kennis met elkaar en werd alvast de basis gelegd voor een nieuwe woonomgeving. De bouw verloopt voorspoedig en de oplevering van het project staat gepland voor eind dit jaar.
Op de foto: Toekomstige buren maakten kennis met elkaar. Foto: aangeleverd.