Ajax Camp bij CSW geeft kinderen kansen: ‘Ieder kind moet kunnen meedoen’

De Ronde Venen/Wilnis – Een week trainen volgens de methode van de beroemde jeugdopleiding van Ajax. Voor veel kinderen is dat een droom die uitkomt. Dankzij Stichting Leergeld De Ronde Venen kregen ook kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen deze zomer de kans om deel te nemen aan het Ajax Camp bij CSW in Wilnis.

Van 20 tot en met 24 juli stond het sportpark van CSW in het teken van voetbal, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Jongens en meiden van 6 tot en met 16 jaar trainden onder begeleiding van gecertificeerde Ajax Camps & Clinics-trainers. Deelname stond open voor iedereen, ongeacht voetbalniveau of lidmaatschap van een vereniging.

‘Ieder kind moet kunnen meedoen’

Voor Stichting Leergeld De Ronde Venen sluit zo’n initiatief naadloos aan bij haar missie. Coördinator Jan Willem de Vries ziet dagelijks hoe financiële zorgen kunnen voorkomen dat kinderen deelnemen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten vanzelfsprekend zijn. “Ieder kind moet kunnen meedoen”, benadrukt De Vries. “Sport is veel meer dan bewegen alleen. Kinderen doen sociale contacten op, ontwikkelen zelfvertrouwen en leren samenwerken. Wanneer financiële omstandigheden deelname onmogelijk maken, missen zij belangrijke ervaringen die bijdragen aan hun ontwikkeling.”

Tijdens het Ajax Camp draaide alles om het thema aanvallen. Dat ging volgens de trainers niet alleen over doelpunten maken, maar ook over initiatief nemen, keuzes durven maken en met vertrouwen handelen. De deelnemers leerden kansen herkennen, ruimtes benutten en actief verantwoordelijkheid te nemen binnen hun team. In een veilige en positieve omgeving werkten zij aan techniek, spel-inzicht en plezier.

Wat zo’n week kan betekenen, blijkt uit het verhaal van de jonge Wilnisse voetballer Devano. Dankzij de ondersteuning van Stichting Leergeld kon hij deelnemen aan het kamp. Elke dag vertrok hij enthousiast naar het sportpark en kwam hij vol verhalen weer thuis. Al na de eerste trainingsdag liet hij trots aan zijn moeder zien welke trucs en technieken hij had geleerd.

Enthousiasme werkt aanstekelijk

Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Ook zijn moeder zag hoe haar zoon groeide tijdens de trainingsweek. Niet alleen als voetballer, maar ook in zijn zelfvertrouwen. Hoewel de trainingen soms pittig waren, genoot Devano zichtbaar van alles wat hij leerde en beleefde. “Hij heeft elke dag alles gegeven en vooral veel plezier gehad”, vertelt De Vries.

Aan het einde van de week ontvingen alle deelnemers een persoonlijk rapport met daarin hun ontwikkeling en aandachtspunten voor de toekomst. Voor Devano vormde dat een mooie bekroning op een bijzondere week. Na de zomer begint hij bij CSW Wilnis Onder 8 en neemt hij de ervaringen van het Ajax Camp mee naar zijn eigen team.

Volgens De Vries laat deze ervaring zien waarom ondersteuning zo belangrijk is. “Onderzoek laat zien dat sport een belangrijke bijdrage levert aan zowel de lichamelijke als mentale gezondheid van kinderen. Daarnaast vergroot sport het zelfvertrouwen en helpt het kinderen om sociale contacten op te bouwen. Juist voor kinderen die thuis met financiële zorgen te maken hebben, kan zo’n positieve ervaring veel verschil maken.”

Elk kind verdient die kans

Nog altijd groeien in Nederland veel kinderen op in gezinnen waar onvoldoende financiële ruimte is voor contributies, sportkleding of extra activiteiten. Stichting Leergeld probeert die drempels weg te nemen door ondersteuning te bieden op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. De deelname van Devano aan het Ajax Camp is volgens De Vries een mooi voorbeeld van wat er mogelijk wordt wanneer financiële belemmeringen verdwijnen. “Het gaat uiteindelijk niet alleen om voetbal. Het gaat om meedoen, jezelf ontwikkelen, vrienden maken en mooie herinneringen creëren. Elk kind verdient die kans.”

Op de foto: Devano liet na afloop van het Ajax Camp trots aan zijn moeder zien wat hij tijdens de trainingen had geleerd. Foto: aangeleverd.