Zomerse expositie in galerie KunstRondeVenen

Mijdrecht – De zomervakantie weerhoudt KunstRondeVenen er niet van om ook in de maand augustus de galerie in de Lindeboom 7 in Mijdrecht een bezoek waard te maken. Van 6 tot en met 29 augustus zijn er tekeningen, schilderijen en beelden te zien van zestien kunstenaars uit gemeente De Ronde Venen. Deze kunstenaars zijn bij toerbeurt zelf aanwezig om je te ontvangen en werken toe te lichten op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. De entree is vrij en zonder enige verplichting.

Carla van der Kooi toont twee botanische plantentekeningen in een gemengde techniek op papier. Haar werk begint bij de werkelijkheid, maar al snel neemt haar fantasie het over. De natuur is haar grootste inspiratiebron. Niet om haar letterlijk weer te geven, maar om haar vormen, structuren en energie te vertalen naar iets geheel nieuws. Alles wat Carla maakt komt voort uit verbeelding. Annette Bosma neemt in vakanties, met de camper, kleine tubes acrylverf mee en zoekt dan stenen en schelpen. Hier schildert zij op. Zo kan zij toch creatief bezig zijn. Deze schelpen en stenen zijn in de expositie te zien.

Verschillende materialen

Voor Annemarieke Reeskamp komt de inspiratie voort uit het gebruik van verschillende materialen, zoals onder meer collage, acryl en inkt. Het onderwerp, in dit geval ‘bloemen’, is dan voor haar van ondergeschikt belang, maar kan toch zorgen voor een losheid van werken die voor haar tot een bevredigend resultaat leidt. Dorien Vos houdt van vrolijke, warme kleuren èn de zomer, een goede combinatie dus voor de zomerexpositie. Haar werk is abstract en geeft haar gevoel voor het licht in de zomermaanden weer.

Frank de Leeuw is zowel tekenaar en schilder, als fotograaf, met een voorkeur voor natuur en model. Voor deze expositie heeft hij gekozen voor twee foto’s van vrouwelijke modellen. Eén realistische en één waarbij de vergaande bewerking afstand van de werkelijkheid neemt.

Modern pointillistisch schilder Marcel Straver toont twee werken. Eén daarvan is ‘Poppy Party’. De kleine natuur is vaak zijn inspiratiebron, zoals bij dit werk het kleurcontrast tussen het rood van de klaprozen, het wit/geel van de madeliefjes en het groen van het gras. Op de dag dat Marcel als gastheer in de galerie optreedt, zal hij zijn bijzondere schildertechniek demonstreren.

Eigen stijl ontwikkeld

Marie-Thérèse Willekens neemt je mee in het landschap en je staat stil bij waar zij heeft besloten haar ezel neer te zetten en het moment te bevriezen en vast te leggen. Marian Blokker maakt werk van bloemen-aquarellen en landschappen in acryl, naar meer abstract werk, mixed media en collages. In de collages heeft ze inmiddels haar eigen stijl ontwikkeld.

Elianne Groenhart exposeert enkele van haar abstracte schilderijen. Marijke Zwart schildert veelal landschappen en mensfiguren. Altijd herkenbaar, maar met een eigen draai. Vaak voorzien van letters of woorden. Soms ook met een verticale baan om het vlak te breken. Sinds kort maakt zij ook abstract werk. Marijke brengt ook een gast-exposante mee, Marina Kooijman.

De schilderijen van Willy van Loon-Van Dijk zijn kleurrijk en afhankelijk van het onderwerp abstract of figuratief uitgevoerd in acryl- of olieverf. Maaike van Rijn toont naast haar kleurrijke, abstracte schilderijen ook 3-D werken.

Ruimtelijk werk

Naast het werk dat de wanden zal sieren, zijn er ook 3-D objecten te zien. Eerdergenoemde Maaike van Rijn toont een aantal beelden en Anke van Aken-Van Dijk exposeert haar keramische werk. Eric van Wattum maakt beelden van hout en sculptures van metaal. Zijn werk is in vele, internationale collecties opgenomen. Paul Kassing is beeldhouwer en maakt voornamelijk figuratieve beelden uit steen. Gerarda Demarteau maakt ook uit steen gehouwen beelden. Haar beelden zijn nooit volledig uitgewerkt, wat de verbeelding van de kijker prikkelt en uitnodigt om een werk steeds opnieuw te ontdekken.

Meer informatie over de expositie, de kunstenaarsvereniging en de exposerende kunstenaars is te vinden op www.kunstrondevenen.nl, de Facebook-pagina van KunstRondeVenen en op de instagrampagina Kunst in De Ronde Venen.

Op de foto: Werk van Willy van Loon-Van Dijk. Foto: aangeleverd.