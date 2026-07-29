Taxatiemiddag in Koekenbier Abcoude

De Ronde Venen/Abcoude – In hotel-restaurant Koekenbier aan de Hoogstraat 13 in Abcoude vindt dinsdag 11 augustus van 15.00 tot 17.15 uur een taxatiemiddag plaats. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar oude boeken zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken. Arie Molendijk heeft een lange en grote ervaring op het gebied van ‘bedrukt papier’ en werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. De taxaties die hij verricht, zijn zo veel mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op de taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail. Vrije inloop zonder afspraak.
Op de foto: Taxatiemiddag bij Koekenbier. Foto: archief.