Jim Voorn drievoudig Tourwinnaar

De Kwakel – Afgelopen zondag won Tadej Pogacar zijn vijfde Tour de France. Hij werd daarmee mede recordhouder in het aantal eind-overwinningen. Voor veel deelnemers aan de Tour de Kwakel was deze Tour ook een record-editie. Zij scoorden nog nooit zoveel punten in één editie. Velen blijven echter met lege handen achter.

Jim Voorn wist de topscores het langst vol te houden en wint met een nieuw puntenrecord Tour de Kwakel 2026. Het is voor Jim, na 2011 en 2020, zijn derde Tourzege. Een unieke prestatie in de huidige (internet)-era van de Tour de Kwakel. Dit roept bij veel andere deelnemers vragen op over het geheim van deze meestervoorspeller. Maar Jim is niet de persoon die vragen beantwoordt, hij stelt ze liever. Hij nam de laatste week gestaag afstand van het deelnemersveld en laat Jan van Schie uiteindelijk vijf punten achter zich.

Het zou de Tour de Kwakel niet zijn als er niet een Kas of Hogerwerf in de prijzen zou vallen. Deze sterk met elkaar verweven families zijn zeer competitief en zijn niet zelden gelukkig in het spel. Ditmaal is het de beurt aan Paul Hogerwerf. Hij neemt de derde plaats op het eindpodium in, een bekende plek voor de familie. Daarnaast laat hij Jim Voorn net achter zich in het klassement van de rode trui. Paul scoorde maar liefst 52 extra punten, een record voor dit klassement. Met name voor de, relatief voorspelbare, etappe-winnaars deze Tour de France, zal hij vaak twee extra punten hebben kunnen bijgeschreven.

In het ploegenklassement moet Paul de zege laten aan de ploeg Fancy Fair. Daarmee heeft deze ploeg de meest unieke prestatie deze Tour geleverd. Zij stonden vanaf etappe 1 bovenaan het ploegenklassement en droegen dus de gehele Tour de gele pet. De verwachting is dat dit kunststukje van Bart Peek, Antoine Groot, Daphne van der Weele, Kees van der Meer en Demi Voorn niet snel herhaald zal worden.

Twee vrouwen in winnende ploeg

Niet alleen de winnende ploeg telt twee vrouwen, maar ook de top vijf van het algemeen klassement. Jolanda van Rijn en Daphne van der Weele eindigen beiden in hetzelfde aantal punten. Omdat Jolanda de laatste etappe meer punten scoorde dan Daphne wordt zij de beste vrouw deze Tour.

Minder spannend was het in het klassement voor de witte trui. Roger Bartels was de laatste week heer en meester in dit klassement. Hij droeg het wit de hele week en moest zich dan ook meer dan eens beroepen op zijn verschoningsrecht. De grijze trui voor beste oudere gaat naar Jan Harte.

Alle prijzen worden verdeeld op de feestavond van de Tour de Kwakel op vrijdag 7 augustus in ’t Tourhome in Dorpshuis de Quakel. ’t Tourhome opent om 20.30 uur, waarna rond 21.00 uur de prijsuitreiking zal starten. Daarbij ook de uitreiking van enkele nog niet in het verslag vermelde prijzen.

Eindstand: Jim Voorn 194, Jan van Schie 189, Paul Hogerwerf 188, Jolanda van Rijn 184, Daphne van der Weele​184. Rode trui: Paul Hogerwerf 52, Jim Voorn​ 52, Jolanda van Rijn 50. Ploegenklassement: Fancy Fair 575, Kwakelse Dijkentocht 572, Elizabeth Fietstocht 566.

Op de foto: Jim Voorn drievoudig Tourwinnaar. Foto: aangeleverd.