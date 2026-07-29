Illegale bootbewoning aan de Amstel lijkt weer toe te nemen

Uithoorn – Nadat de gemeente en andere betrokken instanties enkele jaren geleden verschillende illegaal afgemeerde woonbootjes langs de Amstel hadden verwijderd, lijkt de situatie opnieuw te verslechteren. Op meerdere locaties verschijnen volgens omwonenden weer bootjes die vermoedelijk permanent worden bewoond. Zij maken zich zorgen over de toename van het aantal vaartuigen en spreken van een groeiende overlast. Zij wijzen op rommel op de oevers, geïmproviseerde aanlegplaatsen en het ontbreken van voorzieningen. Volgens buurtbewoners ontstaat hierdoor niet alleen een rommelig beeld, maar nemen ook de zorgen over veiligheid en het milieu toe. De eerdere handhavingsactie was juist bedoeld om een einde te maken aan de illegale bewoning op het water. Destijds werden meerdere boten verwijderd nadat was vast-gesteld dat deze in strijd met de geldende regels lagen afgemeerd.

Op de foto: Illegale bootbewoning aan de Amstel neemt opnieuw toe. Foto: Jan Uithol.