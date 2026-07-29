Straatnamen Kreekpark verwijzen naar spoorverleden Wilnis

De Ronde Venen/Wilnis – De nieuwe woonwijk Kreekpark in Wilnis krijgt straatnamen die zijn geïnspireerd op de spoorhistorie van het gebied. De namen zijn vastgesteld voor het nieuwbouwproject, waar in de komende jaren 650 woningen worden gerealiseerd tussen de Mijdrechtse Dwarsweg en het voormalige spoortracé, dat tegenwoordig deel uitmaakt van het Robert Moultonpad.

De gekozen straatnamen verwijzen naar verschillende onderdelen en functies uit de spoorwereld. Namen als Spoorwissel, Seinwachter, Baanwerker, Coupé en De Machinist herinneren aan de tijd dat er nog een spoorverbinding door het gebied liep. Ook het voormalige Spoorhuis, dat nog altijd een herkenbaar element in het landschap vormt, speelde een rol bij de naamgeving.

Mevrouw De Graafspoor

Opvallend is de keuze voor de straatnaam Mevrouw De Graafspoor. Deze is een eerbetoon aan mevrouw De Graaf-Oostrom, die volgens historische bronnen vermoedelijk de eerste vrouwelijke stationschef van Nederland was. Zij was werkzaam in Wilnis en krijgt met deze straatnaam een blijvende plaats in de nieuwe woonwijk. Daarmee krijgt naast de technische en infrastructurele geschiedenis van het spoor ook de sociale geschiedenis van het gebied aandacht.

De straatnamen kwamen tot stand met inbreng van onder meer bewoners van het Spoorhuis, leden van de familie De Graaf en deskundigen op het gebied van cultuur-historie. Door aan te sluiten bij de geschiedenis van de locatie ontstaat een herkenbaar thema dat de nieuwe wijk verbindt met het verleden van Wilnis.

De ontwikkeling van Kreekpark bevindt zich inmiddels in een volgende fase. Voor verschillende deelgebieden zijn vergunningaanvragen ingediend. Met het vaststellen van de straatnamen krijgt de toekomstige woonwijk verder vorm. De straatnamen van Kreekpark: Het Goeie Spoor, Spoorwissel, Coupé, Seinwachter, Baanwerker, Signaalhoorn, Wacht-lokaal, Tussenhalte, Spoorbedding, Perronzijde, Mevrouw De Graafspoor, Baanvak, De Locomotief en De Machinist. De naamgeving legt daarmee een duidelijke link tussen het spoorverleden van Wilnis en de toekomstige woonwijk.

Op de foto: Een artist impression van de nieuwe woonwijk Kreekpark in Wilnis. Foto: aangeleverd.