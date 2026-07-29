Huidalert-campagne gestart in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De zomerzon is volop aanwezig en inwoners trekken weer naar buiten: naar tuin, park, terras, het water of het strand. Juist daarom ontvangen huisartsen rondom De Ronde Venen het vroegherkenningspakket van de landelijke campagne Huidalert. Die benadrukt naast aandacht voor zonbescherming, het regelmatig controleren van de eigen huid, want hoe eerder huidkanker wordt herkend, hoe beter de afloop.

De praktijken ontvangen materiaal voor al hun bezoekers: een handig kaartje om verdachte plekjes te herkennen, brochures en een voorlichtingsvideo voor in de wachtkamer. Het Huidalert-initiatief komt van de Dr. Brinkmann Kliniek met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Stichting Melanoom en wordt nu landelijk uitgerold.

Goed insmeren helpt nieuwe huidschade te beperken, maar eerder opgelopen schade kan pas jaren later zichtbaar worden. Daarom is zelf-controle zo belangrijk. Eén op de vijf Nederlanders krijgt ooit huidkanker, maar mits vroeg ontdekt is het bijna altijd goed en eenvoudig te behandelen. En juist bij die vroege herkenning ben je zélf de belangrijkste schakel.

Verdachte plekjes

De meeste verdachte plekjes worden vaak niet als eerste door een arts ontdekt, maar door mensen zelf. Je hebt er geen medische kennis voor nodig; het belangrijkste signaal is namelijk het herkennen van verandering. Let bijvoorbeeld op een plekje dat van vorm of kleur verandert, groeit, gaat jeuken of bloeden, of op een wondje dat maar niet geneest. Juist door elk kwartaal even goed te kijken, doe je de simpelste en krachtigste check die er is. Op huidalert.nl leer je precies hoe je dat doet, meld je je gratis aan voor een kwartaalherinnering en krijg je handige weetjes over huidkanker.

Digitale dermatoscopie

Zie je vervolgens iets dat je niet vertrouwt? Bespreek het met je huisarts. Die beoordeelt, stelt gerust en verwijst zo nodig door. Is specialistische kennis nodig, dan kan de huisarts verwijzen naar een expertise-centrum. De beste vroege herkenning van huidkanker werkt met digitale dermatoscopie, waarbij de huid tot wel 200 keer wordt uitvergroot. Zo worden de allereerste tekenen zichtbaar die met het blote oog nog niet opvallen.

Op de foto: Met digitale dermatoscopie wordt de huid tot wel 200 keer uitvergroot. Foto: aangeleverd.