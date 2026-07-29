Vliegenplaag in meerdere wijken in Uithoorn

Uithoorn – Meerdere wijken in Uithoorn kampen momenteel met een hardnekkige vliegenplaag. Inwoners ervaren aanzienlijke hinder in en rondom de woning en wijzen de gft- en restafvalcontainers aan als hoofdoorzaak van de overlast. Volgens de gemeente Uithoorn ligt de oorzaak echter breder en is er sprake van een landelijk biologisch fenomeen.

De huidige insectenoverlast kent een ecologische achtergrond. Door een zachte winter, waarin vorst uitbleef, en een vroeg warm voorjaar hebben vliegen zich in een versneld tempo kunnen ontwikkelen en voortplanten. De stijgende temperaturen zorgen ervoor dat met name gft- en rest-afvalbakken een ideale broedplaats vormen voor vliegen en maden.

Bewoners melden tientallen insecten op de ramen en uiten hun zorgen over de hygiëne rondom de inzamelpunten. Hierbij klinkt de roep om intensievere reinigingsschema’s.

Gemeente Uithoorn hanteert vaste schema’s voor het container-onderhoud: bovengrondse gft-containers krijgen tweemaal per jaar een reinigingsbeurt, terwijl ondergrondse restafvalcontainers eenmaal per jaar worden schoongemaakt.

Om aan de klachten tegemoet te komen, biedt de overheid bewoners de mogelijkheid om melding te maken van extreme overlast. In dergelijke gevallen kan een container extra worden gereinigd en behandeld met een biologische geurstof die vliegen weert.

Naast de gemeentelijke inzet spelen preventieve maatregelen op huishoudelijk niveau een rol bij het beheersen van de plaag. Het strikt gesloten houden van afvalbakken en het plaatsen van containers in de schaduw vermindert de aantrekkingskracht op insecten. Daarnaast dragen natuurlijke afweermiddelen, zoals het toevoegen van azijn, klimop of lavendel aan de afvalbak bij aan het verlagen van de overlast rondom de woning.

Op de foto: Meerdere wijken in Uithoorn kampen momenteel met een hardnekkige vliegenplaag. Foto: aangeleverd.