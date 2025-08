Zomer vol overlast aan Fermoor

Uithoorn – Aan de rand van de wijk Meerwijk in Uithoorn, in de straat Fermoor, zouden bewoners in de zomer moeten kunnen genieten van hun tuin, een barbecue of een verfrissende duik in het opgeblazen zwembad. Maar voor Debora de Kort en haar buren is dat al jaren een illusie. De reden? Een hardnekkige vliegenplaag die elke zomer opnieuw de kop opsteekt. Volgens Debora is de oorzaak duidelijk aan te wijzen: de ondergrondse restafvalcontainer die vlak bij de woningen is geplaatst. Zodra de temperaturen stijgen, verandert deze container in een broedplaats voor vliegen. Ze komen af op het afval, leggen er hun eitjes en binnen de kortste keren is het huis gevuld met zoemende indringers.

‘Dweilen met de kraan open’

“Het is dweilen met de kraan open”, vertelt Debora. “We hebben inmiddels twaalf vliegenmeppers in huis liggen. Buiten eten, de deuren openzetten of gewoon even zonnen is er niet meer bij. Zelfs visite uitnodigen durf je nauwelijks nog.”

De overlast is niet alleen hinderlijk, maar ook ongezond. Vliegen staan erom bekend dat ze bacteriën en ziektes kunnen verspreiden. Ze landen op afval, uitwerpselen en vervolgens op voedsel of keukengerei. Daarmee vormen ze een risico voor de volksgezondheid, zeker in woonwijken.

Zorgen bij gemeente neergelegd

Debora en haar buren hebben hun zorgen meermaals bij de gemeente neergelegd. Er is zelfs expliciet gevraagd om de container te verplaatsen naar een locatie verder van de woningen. Tot nu toe zonder resultaat. “Het lijkt alsof de ernst van de situatie niet wordt ingezien”, zegt ze. “En dat terwijl het elk jaar weer raak is zodra het zomer wordt.”

De frustratie is voelbaar. Waar anderen genieten van lange zomeravonden zijn de bewoners van Fermoor druk met vliegenmeppen en het legen van stoffer en blik vol lijkjes. “We willen gewoon weer normaal buiten kunnen leven”, verzucht Debora. “Laat die container verplaatst worden naar een plek waar hij niemand tot last is. Dan kunnen wij eindelijk weer van onze tuin genieten.”

De situatie aan Fermoor staat niet op zichzelf. In veel gemeenten leidt de plaatsing van containers tot overlast, zeker wanneer ze te dicht op woningen staan. Een heroverweging van de locatie, gecombineerd met regelmatige reiniging en snelle opvolging van meldingen, zou veel leed kunnen voorkomen.

Reactie gemeente

De gemeente Uithoorn reageert namens een woordvoerder desgevraagd: “Natuurlijk is het erg vervelend als onze inwoners last hebben van stank en vliegen in de buurt van plekken waar afval wordt verzameld. Landelijk gezien zijn er in deze periode meer vliegen dan normaal. Dit komt onder meer door een zachte winter en een vroeg voorjaar. Door het uitblijven van vorst konden vliegen zich eerder ontwikkelen. De warme en droge lente heeft hun voortplanting versneld. De overlast bij ondergrondse containers wordt beïnvloed door verschillende factoren. Zo speelt ook hier het weer, met name hoge temperaturen, een belangrijke rol. Warme dagen kunnen ook geuroverlast verergeren.

Grote schoonmaak

Wanneer er een melding binnenkomt, reinigt de gemeente Uithoorn de buitenzijde en de trommel van de container en wordt er een geurstof aangebracht. Dit biedt echter slechts tijdelijk verlichting. Daarnaast vindt er jaarlijks een grote schoonmaak plaats. Deze staat momenteel gepland voor medio augustus. Belangrijk om te weten is dat het ondergrondse deel van de container meer dan 2,5 meter diep is, wat de schoonmaak extra uitdagend maakt. Voor deze grondige reiniging is een speciaal uitgeruste vrachtwagen nodig, die specifiek is ingericht voor dit soort werkzaamheden. We vertrouwen erop dat daarmee de overlast voorlopig is weggenomen.”

Op de foto: De restafvalcontainer is vlak bij de woningen geplaatst. Foto: aangeleverd.