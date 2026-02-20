Zeldzame kans voor bouw 350 woningen in Kudelstaart

Aalsmeer – In Kudelstaart ligt een van de weinige locaties in de provincie Noord-Holland waar op korte termijn grootschalige woningbouw mogelijk is. En zonder dat dit ten koste gaat van toekomstbestendige glastuinbouw. De kavels grenzen aan de oostrand van het bestaande woongebied van Kudelstaart en liggen buiten beperkende zones zoals het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). Ook kent deze locatie geen noemenswaardige milieu- of geluidsknelpunten. Hierdoor is snelle realisatie mogelijk. Het gaat om een glastuinbouwgebied van bijna 12 hectare (aan weerszijden van de Mijnsherenweg) waarvan de betrokken ondernemers hebben aangegeven te willen stoppen.Voor deze kavels ligt een concreet en financieel haalbaar plan klaar voor de bouw van circa 350 betaalbare huur- en koopwoningen in het groen.

Past in beleid én Greenport-strategie

De initiatiefnemers achter het plan hebben de fractievoorzitters van alle partijen in de Aalsmeerse gemeenteraad in een brief opgeroepen na de verkiezingen het nieuwe College van B&W te bewegen deze locatie actief onder de aandacht te brengen bij Greenport Aalsmeer en de provincie Noord-Holland. De oproep komt op een politiek en bestuurlijk cruciaal moment. De provincie Noord-Holland werkt aan de nieuwe Omgevingsvisie NH2050, waarin de verdeling van de schaarse ruimte tussen wonen, economie en andere functies opnieuw wordt afgewogen. Daarnaast heeft Greenport Aalsmeer recent aangegeven dat door clustering en sanering van de glastuinbouw individuele kavels die ongeschikt zijn voor toekomstbestendig ondernemen kunnen worden teruggegeven aan gemeenten.

“Er is geen sprake van een tegenstelling tussen woningbouw en economie omdat juist hier alle belangen samenvallen”, aldus Lennard van der Weijden, een van de initiatiefnemers. “Door clustering wordt de glastuinbouw in Kudelstaart efficiënter, duurzamer en dus toekomstbestendiger georganiseerd. Tegelijkertijd kan de woningnood flink worden verlicht door herbestemming van ongunstig gelegen kavels op plaatsen waar woningbouw mogelijk is. Op de kavels aan weerszijden van de Mijnsherenweg kunnen maar liefst 800 woningzoekenden onderdak vinden.” Ook het geldende lokale beleid biedt volgens de initiatiefnemers ruimte voor de plannen: “In de onlangs vastgestelde Gebiedsvisie Aalsmeer staat expliciet dat aanvullende woningbouwlocaties nodig zijn en dat woningbouw gewenst is waar dat mogelijk is als glastuinbouw verdwijnt. De locatie in Kudelstaart valt binnen de zones die in de visie zijn aangemerkt als ‘geschikt voor woningbouw”, vervolgt Lennard.

Politieke druk nodig

In hun brief schrijven de ondernemers ook dat moet worden voorkomen dat Aalsmeer deze kans mist in de provinciale afweging. “Niets doen is geen optie,” zo stellen zij. “Als Aalsmeer nu geen concrete locaties positioneert, worden beslissingen straks elders genomen.” De oproep aan de politiek krijgt extra gewicht in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Woningbouw is één van de belangrijkste thema’s voor kiezers, terwijl locaties waar snel kan worden gebouwd schaars zijn.

Over Kudelstaart

Kudelstaart (Gemeente Aalsmeer) is een woonkern met 9.000 inwoners. Het ligt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar de woningdruk enorm is, met name voor startende jongeren, gezinnen en ouderen die wel willen, maar niet kunnen doorstromen naar een passende woning.De combinatie van beschikbare grond, bestuurlijke haalbaarheid en een uitgewerkt, doorgerekend plan maakt Kudelstaart in provinciaal perspectief uitzonderlijk geschikt voor uitbreiding van het woningaanbod met 350 woningen in het groen, zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte voor toekomstbestendige glastuinbouwbedrijven.

Foto: Plantekening voor de bouw van circa 350 woningen in Kudelstaart (aangeleverd).