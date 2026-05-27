Openluchtconcert Davanti in het Seringenpark

Aalsmeer – In het jubileumjaar staat het Seringenpark in Aalsmeer een jaar lang in het teken van herinneringen, ontmoeting en beleving. Vanuit die gedachte organiseert de Stichting Behoud Seringenpark Aalsmeer samen met Davanti een bijzonder openluchtconcert in het Seringenpark op zaterdag 30 mei: ‘Zingen tussen de seringen. Davanti brengt speciaal voor deze dag een zelfgeschreven lied ‘ode aan de sering’ ten gehore en dorpsdichter Marcel Harting zal tweemaal voordragen uit eigen werk.

De bezoekers kunnen een kleedje of klapstoeltje (en misschien wel wat lekkers) meenemen en genieten van een uurtje tijdloze klassiekers rond de vijver in het park aan de Ophelialaan. Het lijkt erop dat het een prachtige zonnige middag gaat worden, dus plan B kan in de kast blijven. Nu alleen nog hopen dat de Aalsmeerbaan dat uurtje even buiten gebruik zal zijn. Dus, zaterdag 30 mei, na de braderie in de Ophelialaan of voor het foodfestival, even opladen in het Seringenpark! Het concert is van 15.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Foto: Vrouwenensemble Davanti brengt ode aan de sering (foto Erik de Rijk).

