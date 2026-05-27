Uithoorn – Legmeervogels heeft zich op de laatste speeldag veilig gespeeld in de eerste klasse dankzij een dik verdiende 4-1 overwinning op DSO. De vogels startten voortvarend en beslisten het duel al in het eerste kwartier. Vanaf het eerste fluitsignaal zette Legmeervogels volop druk. Dat leverde al snel resultaat op; na ruim tien minuten stond 3-0 op het scorebord.

De eerste groet kans was nog voor Dion Reuvekamp, maar zijn inzet ging net langs de verkeerde kant van de doelpaal. Niet veel later is het wel raak. Op aangeven van Kenneth v.d. Nolk schoot Chris Zaide de 1-0 binnen. Minuten later veroverde Robin Wakers de bal, snelde alleen op de doelman af en maakte koelbloedig 2-0. De kers op de taart in de eerste helft kwam van Camiel Schouten, die de 3-0 binnentikte. Legmeervogels rook de winst, maar DSO gaf zich niet zomaar gewonnen. Na twintig minuten kopte Jurian Koevoets op fraaie wijze de 3-1 binnen. DSO bleef aandringen, maar de defensie van Legmeervogels stond als een huis en gaf voor de rust geen kans meer weg.

Betere ploeg

Na de pauze bleef Legmeervogels de betere ploeg. De wedstrijd werd definitief op slot gegooid toen Silver Touw de 4-1 maakte. Daarmee was de buit binnen en kon het feest beginnen. Door deze overwinning is Legmeervogels in het seizoen 2026-2027 verzekerd van voetbal in de eerste klasse.

Voor Legmeervogels 1 zit het seizoen erop, maar zaterdag 2 van Legmeervogels moet nog aan de bak. Het schaduwteam speelt 30 mei een promotie/degradatiewedstrijd uit tegen Zuidvogels, aanvang 11.00 uur. De verliezer is klaar en de winnaar gaat door naar de volgende ronde.

Op de foto: Legmeervogels handhaaft zich in de eerste klasse. Foto: aangeleverd.