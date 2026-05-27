CSW als kampioen naar eerste klasse

Wilnis – Zaterdag 23 mei stond de laatste speelronde van de competitie op het programma. CSW ontving Jong Holland, de ploeg waarvan de Wilnissers na de winterstop in de eerste speelronde nog met 4-0 verloren. De opdracht was duidelijk: zelf winnen en hopen op een gunstige uitslag bij het duel tussen LFC – dat een punt aftrek (-1) naar later bleek duur kwam te staan – en Stormvogels.

De sfeer rond het veld was fenomenaal. Na het eerste fluitsignaal van de uitstekend leidende scheidsrechter begon de wedstrijd aftastend. Dat had mede te maken met de hoge temperatuur. CSW had in de beginfase wel de overhand, maar wist dat in de eerste helft nog niet om te zetten in doelpunten. Wel moest doelman Santangelo tweemaal reddend optreden. Het spelbeeld was daarmee vergelijkbaar met de eerdere wedstrijd in Alkmaar.

Ondanks het uitblijven van doelpunten klonk er na zeven minuten een luid gejuich vanaf het terras. In Leiden was Stormvogels namelijk via Gregory van Nieuwkoop op voorsprong gekomen. Goed nieuws, maar dan moest CSW zelf nog wel winnen. Dat besef was direct zichtbaar na rust. Al na zes minuten in de tweede helft was het raak. Berry Kramer gaf een fraaie steekpass op Erkelly Dumas de Sa, die vrij voor de keeper koel afrondde en de bal met rechts in de rechterbovenhoek krulde. De noodzakelijke voorsprong was een feit. CSW bleef vervolgens doordrukken en gaf Jong Holland weinig ruimte.

De beslissend lijkende 2-0 kon dan ook niet uitblijven. Na een uur spelen was het opnieuw raak, dit keer via Kramer zelf. Even later klonk opnieuw gejuich, toen duidelijk werd dat Jan Koridon namens Stormvogels de voorsprong in Leiden had verdubbeld.

De CSW-supporters lieten zich horen met het gezang ‘kampioenen, olé’. Het geloof in de titel groeide zichtbaar. De steun van het publiek bleek ook deze middag van grote waarde, zeker na de mindere fase halverwege het seizoen.

Toen ‘supersub’ Mick van de Loo de 3-0 binnenschoot, leek het duel definitief beslist en kon het aftellen beginnen. Vanaf de 68ste minuut duurde dat echter nog lang, mede door extra tijd voor drinkpauzes. Kort voor tijd deed Jong Hollands topscorer Jort Feijen nog iets terug via een afstandsschot (3-1), maar dat kwam te laat voor de bezoekers, die voor de vierde keer in vijf seizoenen hun koppositie niet wisten vast te houden tot het einde van de competitie.

De spanning nam nog even toe toen uit Leiden doorkwam dat LFC de 1-2 had gescoord. Even leek er nog twijfel, maar al snel bleek dat een gelijkmaker uitbleef. De ontlading bij CSW was groot. Spelers en familieleden lieten hun emoties de vrije loop en terecht.

Op de foto: CSW is kampioen en promoveert naar de eerste klasse. Foto: aangeleverd.