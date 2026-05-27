Concert Bethel College Choir in Aalsmeer

Aalsmeer – Op dinsdagavond 2 juni zal er in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat 55 een concert gegeven worden door het Bethel College Concert Choir uit Kansas. Het koor uit Amerika komt al sinds 1952 elke vier jaar naar Europa voor een concerttour.

Het koor zingt spirituele liederen en liedjes uit verschillende tijden en culturen en bestaat uit 38 studenten die allemaal heel verschillende studies aan het college volgen, van sociaal werk en verpleegkunde tot natuurkunde, geschiedenis en muziek.

De studenten zijn momenteel op een vierweekse tour door Europa met concerten in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het doel is om de vreugde van het muziek maken en zingen te delen met mensen uit verschillende landen en culturen. Iedereen is van harte welkom. Het concert begint dinsdag 2 juni om 20.00 uur en de toegang is gratis. Bij de uitgang is een collecte om de kosten deels te dekken.

Foto: De studenten van het Bethel College Choir uit Amerika (aangeleverd).

