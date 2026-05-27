Uithoornse scholieren testen zich in zwemloop Aalsmeer

Uithoorn/Aalsmeer – Bij de Scholieren Zwemloop Challenge in Aalsmeer doen dit jaar opnieuw veel kinderen uit Uithoorn mee. De sportieve wedstrijd rond zwembad De Waterlelie trekt al jaren enthou-siaste deelnemers uit de buur-gemeente, die zich op zaterdag 13 juni weer kunnen meten met leeftijdsgenoten in een combinatie van zwemmen en hardlopen.

De zwemloop, georganiseerd door de triatlonafdeling van Oceanus, is bedoeld voor scholieren van 6 tot en met 16 jaar. De deelnemers leggen eerst een afstand af in het buitenbad van De Waterlelie, waarna direct een loopparcours volgt in het naastgelegen Hornmeerpark. De afstanden zijn afgestemd op leeftijd: de jongste groep (6-9 jaar) zwemt 100 meter en loopt 1 kilometer, terwijl de oudste deelnemers (13-16 jaar) 300 meter zwemmen combineren met 3 kilometer hardlopen.

Het evenement vindt plaats tussen 09.15 en 12.00 uur. Deelnemers kunnen zich ’s ochtends aanmelden en krijgen vooraf instructies over het verloop van de wedstrijd. De starts zijn gepland per leeftijdscategorie tussen 10.15 en 11.00 uur. Deelname is gratis; inschrijven kan via de website van Oceanus.

Plezier staat voorop

Hoewel het wedstrijdelement nadrukkelijk aanwezig is, benadrukt de organisatie dat plezier voorop staat. Alle deelnemers ontvangen een medaille. Daarnaast zijn er prijzen voor de snelste individuele sporters en voor de best presterende scholen. Voor die laatste categorie telt niet alleen de prestatie, maar ook het aantal deelnemers per school mee. De winnende basisschool en middelbare school krijgen als extra beloning een uur exclusief gebruik van het buitenbad van De Waterlelie.

Dat scholen uit Uithoorn traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn, blijkt uit eerdere edities, waarin zij regelmatig goed presteerden. De verwachting is dat ook dit jaar veel Uithoornse scholieren de oversteek naar Aalsmeer maken.

Clinics

Ter voorbereiding organiseert Oceanus in de dagen voorafgaand aan het evenement twee clinics. Op 9 juni (basisonderwijs) en 11 juni (voortgezet onderwijs) kunnen deelnemers van 18.00 tot 19.30 uur oefenen met zowel het zwemmen als het lopen. Daarbij wordt aandacht besteed aan techniek, het keerpunt in het water en de wissel tussen beide onderdelen. Hiermee krijgen deelnemers de kans het parcours alvast te verkennen en zich optimaal voor te bereiden op de uitdaging.

Op de foto: Bij de Scholieren Zwemloop Challenge in Aalsmeer doen dit jaar opnieuw veel kinderen uit Uithoorn mee. Foto: aangeleverd.