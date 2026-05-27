Uithoorn – Afgelopen vrijdagavond rond half acht ’s avonds zagen bewoners van de Boterdijk flinke rookwolken door de straat en tuinen voorbijkomen. De oorzaak bleek een brand in een houten schuur achter een woning en meteen werd de brandweer gealarmeerd die snel ter plaatse kwam. Op de eerste zomerse dag hadden de brandweermensen er een flinke klus aan om de brand in de hete schuur vol rook te bestrijden, maar ze konden de schuur behouden. De brand is vermoedelijk ontstaan in een elektrisch apparaat.

Vanwege het warme weer werd ook een tweede brandweerwagen opgeroepen om voldoende mensen voor aflossing paraat te hebben, maar die extra inzet bleek niet nodig. Naar de oorzaak wordt verder onderzoek gedaan, de rook en waterschade is aanzienlijk.

Op de foto: Rook- en waterschade na schuurbrand. Foto: aangeleverd.