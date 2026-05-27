Asociaal dumpen van vuil

Uithoorn – In de Rodenbachlaan in Zijdelwaard lijkt het asociaal dumpen van afval naast de container helaas steeds gewoner te worden. Vuilniszakken die ernaast worden gezet in plaats van erin, trekken ongedierte aan en zorgen voor een rommelig straatbeeld waar niemand op zit te wachten. Het opruimen ervan komt uiteindelijk op het bordje van anderen terecht.

Een nette buurt begint bij eigen verantwoordelijkheid. Wie afval heeft, deponeert dat in de daarvoor bestemde kliko of container. Zo moeilijk is het niet. Een simpele handeling voorkomt een hoop ergernis. Houd de straat schoon en toon respect voor de leefomgeving én de buren.

Op de foto: Zo hoort het niet. Foto: aangeleverd.