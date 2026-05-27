Nieuw onderwijsproject Stichting Nepal Benefiet

Aalsmeer – Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer zet zich in voor betere leef- en leeromstandigheden in Nepal. Daarom start de stichting een nieuw project bij de Shree Chi-trakali Aadharbhut Vidhyalaya, een basisschool in een landelijke regio van Nepal. Het doel: het leveren van essentieel schoolmeubilair, zoals stoelen, tafels en banken, aangevuld met winterkleding en een printer voor de schooladministratie en lesondersteuning. Veel scholen in Nepal hebben beperkte middelen en kampen met een tekort aan basis-voorzieningen. Ook bij de Shree Chitrakali-school zitten kinderen vaak op de grond of delen zij verouderd meubilair. Dit heeft direct invloed op hun leeromgeving en concentratie. Daarnaast ontbreekt het vaak aan warme kleding in de winter en aan praktische middelen zoals een printer voor lesmateriaal.

Comfortabele leerplek

“Met dit nieuwe project wil Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer bijdragen aan een veilige, comfortabele en stimulerende leerplek voor de leerlingen. Onderwijs is de sleutel tot een betere toekomst. Met relatief eenvoudige middelen zoals degelijk meubilair, warme kleding en praktische hulpmiddelen kunnen we een groot verschil maken in het dagelijks leven van deze kinderen”, vertelt voorzitter Luci Beumer. De stichting werkt nauw samen met lokale partners om ervoor te zorgen dat het meubilair duurzaam wordt geproduceerd en goed aansluit bij de behoeften van de school. Hiermee ondersteunt de organisatie niet alleen het onderwijs, maar ook de lokale economie.

Donaties en acties

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is volledig afhankelijk van donaties en acties van betrokken inwoners en bedrijven. Om dit project mogelijk te maken, heeft de stichting diverse middelen ingezameld. Daarnaast vraagt de stichting voor dit project een verdubbeling aan bij OSA, Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer, waarmee de impact van de donaties verder kan worden vergroot.

Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer zet zich al jaren in voor kleinschalige, concrete projecten in Nepal op het gebied van onderwijs en leefomstandigheden. Met korte lijnen en directe betrokkenheid zorgt de stichting ervoor dat donaties daadwerkelijk terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn. Wilt u ook helpen? Doneren kan via www.nepalbenefietaalsmeer.nl en klik op de doneerknop.

Foto: Een groepje schoolkinderen in Nepal (aangeleverd).