Wildebras brengt avontuur terug naar de natuur

De Ronde Venen – In een tijd waarin kinderen steeds vaker achter een scherm zitten, kiezen bewoners in de gemeente De Ronde Venen juist bewust voor meer natuurbeleving. Tijdens de activiteiten van Wildebras in Wilnis en Vinkeveen draaide het daarom niet om tablets of telefoons, maar om vuur maken, soep koken in de buitenlucht en leren spelen met wat de natuur te bieden heeft.

Marije ter Schiphorst is een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de natuurspeelplekken. Samen met Marleen van de Kraats zette zij zich jarenlang in om het park van de grond te krijgen. “We zijn hier al sinds 2018 mee bezig geweest. Het kost ontzettend veel doorzettingsvermogen om veranderingen binnen een gemeente voor elkaar te krijgen”, vertelt Marije. Het natuurspeelpark in Vinkeveen valt onder de provincie en wordt beheerd vanuit een stichting. Ondertussen wordt er ook al voorzichtig nagedacht over een soortgelijk initiatief in Abcoude.

Het speelwoud in Wilnis kent een andere oorsprong: dat park ontstond volledig vanuit een bewonersinitiatief. Volgens de organisatoren laat dat goed zien hoeveel betrokkenheid er leeft onder inwoners van De Ronde Venen. Toch zijn er nog wensen vanuit de buurt. Vooral voor de allerkleinsten ontbreekt volgens bewoners nog het nodige in Vikingsveen in Vinkeveen. Een waterpomp, extra zand om in te spelen en een modderkeuken staan hoog op het verlanglijstje.

Tijdens een onlangs gehouden activiteit wist Jacco, beter bekend als Wildebras, de kinderen urenlang te boeien. Met veel geduld nam hij de jonge deelnemers mee in allerlei buitenactiviteiten. Kinderen leerden vuur maken, walnoten roosteren, een eigen pijl en boog bouwen en zelfs brandnetelsoep bereiden. Jacco bleek niet alleen een enthousiaste begeleider, maar ook iemand met een luisterend oor voor de kinderen. Zijn rustige uitleg zorgde ervoor dat iedereen mee kon doen, van stoere avonturiers tot kinderen die eerst nog wat twijfelden. Vigo en Roef, de twee zoons van Marije ter Schiphorst, deden enthousiast mee aan de workshops. Proactief volgden ze de instructies van Jacco op en proefden nieuwsgierig de ingrediënten voor de zogenoemde Sweet Silly-saus nog, voordat het gerecht klaar was.

De activiteiten van Wildebras zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar en staan volledig in het teken van buiten spelen, ontdekken en samenwerken in de natuur. Volgens Stichting Natuurspeelplekken De Ronde Venen sluiten dit soort middagen perfect aan bij de wens van veel ouders om kinderen weer meer buitenervaring mee te geven. Ook in de zomervakantie staan alweer nieuwe activiteiten gepland. Via Stichting Natuurspeelplekken De Ronde Venen kunnen bewoners ideeën aandragen voor toekomstige natuuractiviteiten voor de jonge garde.

Op de foto: Wildebras brengt avontuur terug naar de natuur. Foto: aangeleverd.