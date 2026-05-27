Dorpswandeling en veiling Historische Tuin

Aalsmeer – Museum Historische Tuin Aalsmeer zorgt aankomende zaterdag 30 mei weer voor een dubbel genoegen: een verrassende dorpswandeling en een traditionele bloemenveiling. Gids Joop Kok neemt belangstellenden mee langs bekende én verborgen juweeltjes van Aalsmeer-Centrum. Tijdens deze wandeling van ongeveer 75 minuten hoort u boeiende verhalen over de gebouwen en plekken die het karakter van het dorp bepalen. Start: 13.30 uur bij de Historische Tuin. Deelname: 9,50 euro per persoon, kaarten te koop aan de kassa.

Later op de dag, om 15.00 uur, kunt u meedoen aan de maandelijkse openbare bloemen- en plantenveiling. In de sfeervolle veilingzaal, met Jugendstil veilingklok, van de Historische Tuin kunt u bij afslag prachtige bloemen en planten verwerven. Toegang is inbegrepen bij uw entreebewijs voor het museum. Donateurs van Stichting Historisch Aalsmeer en museumkaarthouders hebben gratis toegang. De Historische Tuin is gevestigd aan het Praamplein en zes dagen per week geopend. Voor meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Veiling in de veilingzaal van de Historische Tuin (aangeleverd).

