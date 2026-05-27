IVN-lezing ‘Gierzwaluwen leven van de lucht’

Regio – Veel mensen herkennen gierzwaluwen wel aan hun kenmerkende sikkel vorm. Maar gierzwaluwen vliegen vaak hoog in de lucht, met grote snelheid. Dus is het moeilijk om ze vanaf de grond goed te bekijken ook met de verrekijker. En een nest van de gierzwaluw is altijd goed verborgen en eigelijk alleen nu bij Beleef de Lente te bekijken. Het gedrag van de gierzwaluw blijft daarom raadselachtig.

Op 2 juni brengt Evert Pellenkoft deze mysterieuze vogel dichterbij. Hij deelt met belangstellenden vele wetenswaardigheden over het gedrag van de gierzwaluw en over zijn anatomie. Maar hij vertelt ook over wat de gierzwaluw waarneemt en wat hij beleeft als hij met snelheden tot boven de 100 km per uur door de lucht raast.

Over een gierzwaluw is zoveel te weten. De gierzwaluw is bijna altijd in de lucht, behalve bij het broeden. Gierzwaluwen vliegen met een gemiddelde snelheid van 35 km maar kunnen versnellen tot 111 km in horizontale vlucht. De gierzwaluw heeft dan ook een totaal andere waarneming en beleving van uit het voortrazen in zijn luchtdomein dan wij en hij verwerkt alles tien 10 keer sneller dan wij. En er is nog zoveel meer…

Evert: “Het is de ‘vogelste vogel’ die er bestaat met extreme prestaties in zijn habitat, de lucht.”

Locatie en tijd: dinsdag 2 juni van 20.00 tot 22.00 uur in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A, Wilnis. Vrijwillige bijdrage 2 euro. Meer informatie: Catherine van de Graaf, 06 – 5715014.

Op de foto: De Gierzwaluw. Foto: aangeleverd: