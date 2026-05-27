Zomerexpo op Fort bij Nigtevecht met kunst en muziek

Abcoude – In de karakteristieke ruimtes van het Fort bij Nigtevecht presenteren drie kunstenaars hun werk: schilderijen, keramiek en beelden. Schilder Ruud van der Duin toont werk dat duidelijk is geïnspireerd op het buiten schilderen. Groene landschappen, wolkenluchten en een zichtbare dynamiek in penseelstreken vormen de kern van zijn collectie.

Keramist Meike van den Akker, met een achtergrond in het theater, laat in haar werk een verhalende benadering zien. Van bekers tot vogelkoppen: elk object draagt een eigen, vaak verrassend verhaal. Beeldhouwer Mariken de Goede werkt in arduin en zoekt met iedere hamer- en beitelslag naar de juiste vorm. Haar sculpturen kenmerken zich door een tijdloze en krachtige uitstraling.

De combinatie van materialen en werkwijzen komt samen in de historische fortomgeving. De expositie is elk weekend te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres van het fort is: Fortwachter 1, 1396 JX Nigtevecht.

Daarnaast wordt het eenjarig bestaan van Inde8enomstreken gevierd. Zondag 31 mei om 15.00 uur verzorgt de 18-koppige Latin band Mambo Choc een optreden op het fort, waarbij dans en muziek centraal staan.

