Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen organiseren Textiel Race

Uithoorn/regio – De Gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen organiseren in samenwerking met Kringloopwinkel RataPlan uit Diemen en Kringloopcentrum Ceres in Uithoorn de Textiel Race. Dit educatieve project. waarbij scholen de strijd aangaan met textielafval, combineert bewustwording over circulariteit met een actieperiode. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het hergebruiken, repareren en inzamelen van gebruikt en kapot textiel. De insteek van de Textiel Race is het hergebruiken, repareren en recyclen van textielafval leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken!

Negen teams uit Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gaan vier weken lang de strijd aan met gebruikt en kapot textiel. Daar draait de Textiel Race om. Tijdens de race leren kinderen op een leerzame en inter-actieve manier over onderwerpen als consuminderen, de impact van het maken van textiel op mens en milieu, reparatie, hergebruik en recyclen.

Na een gastles gegeven door gedreven experts zijn de scholieren klaar om ook daadwerkelijk hun steentje bij te gaan dragen aan de circulaire economie. Dit doen ze door in de hierop volgende weken zoveel mogelijke gebruikt en kapot textiel te hergebruiken, repareren of in te zamelen voor recycling. Ook buurtbewoners kunnen de kinderen helpen! Buurtbewoners kunnen hun textiel namelijk aanbieden op www.textielrace.nl. Leerlingen komen het textiel dan aan huis ophalen.

Het hergebruiken, repareren en recyclen van textiel kan nog stukken beter. Per jaar belandt er tien kilo textiel per Nederlander in de rest-container en wordt verbrand. Of textiel blijft jaren in onze kasten liggen zonder dat we deze gebruiken. Zonde! Want ons textiel kan vaak nog heel goed hergebruikt of gerepareerd worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in inzamelcontainers raakt bovendien vaak vervuild doordat mensen ook vies en nat textiel in de container gooien. Daarom creëert de Textiel Race bewustzijn over het belang van hergebruiken, repareren en recycling van textiel bij kinderen en hun omgeving!

De Textiel Race vindt plaats van 1 juni tot 25 juni. De race is een initiatief in samenwerking met Kringloopwinkel RataPlan uit Diemen en Kringloopcentrum Ceres. Zij zorgen ervoor, dat het ingezamelde textiel bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Zo komt al het textiel goed terecht en kan het worden hergebruikt of gerecycled. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Kansen voor West en medegefinancierd door de Europese Unie en de provincie Noord-Holland.

Op de foto: ‘Wij doen mee met de Textiel Race.’ Foto: AI/bewerkt NM.