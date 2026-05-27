Stralend Pinksterweekend maakt VinkeFest tot publieksmagneet

Vinkeveen – Onder ideale weersomstandigheden heeft VinkeFest afgelopen pinksterweekend opnieuw zijn naam waargemaakt als hét feest van De Ronde Venen. Vier dagen lang stond het kermisterrein aan de Demmerik in Vinkeveen in het teken van muziek, ontmoeting en dorpse gezelligheid, met het kampioenschap turfstoten als een van de opvallendste publiekstrekkers.

Vrijdag en zaterdag

De aftrap vond vrijdagmiddag plaats met de inmiddels traditionele vrijdagmiddagborrel, waar het terrein al snel volliep met bezoekers. In de avond ging het feest onverminderd door in de tent, waar dj’s en artiesten zorgden voor een uitbundige sfeer tot in de late uurtjes. Ook zaterdagavond gaf eenzelfde beeld: volle bakken, meezingers en een breed muzikaal programma dat verschillende generaties wist te trekken.

Turfstoten

Eén van de vaste hoogtepunten vond plaats op zondag: het Vinkeveens kampioenschap turfstoten. Onder zonnige omstandigheden verzamelden jong en oud zich op het terrein voor een middag vol competitie en plezier. De organisatie lag opnieuw in handen van carnavalsvereniging De Vinkeveense Steupels, die met het evenement verwijst naar de historische turfwinning in het gebied. In diverse leeftijdscategorieën werd gestreden om de titels, waarbij kracht, techniek en behendigheid samenkwamen. De sfeer was gemoedelijk, maar de inzet serieus. Bij de vrouwen wist Angela haar titel met succes te prolongeren, terwijl Lars de overwinning bij de mannen opeiste. Ook in de jeugdklassen werd fanatiek gestreden, met winnaars als Sterre, Cas, Myrthe, Robin en Lizzy. De populariteit van het turfstoten laat zien hoe VinkeFest traditie en eigentijds vermaak weet te combineren. Waar de muziekprogrammering voor volle tenten zorgt, biedt dit soort onderdelen herkenning en lokale identiteit.

Zondag en maandag

De zondagavond stond vervolgens in het teken van de Hollandse avond, met bekende Nederlandstalige klanken en een feest van herkenning voor het publiek. Maandag werd het evenement afgesloten met een familiedag, waarbij vooral kinderen volop aan hun trekken kwamen.

Met een grote opkomst, veel zon en een gevarieerd programma kan VinkeFest terugkijken op een zeer geslaagde editie, waarin opnieuw duidelijk werd hoe sterk de verbindende kracht van dit evenement is binnen Vinkeveen en de regio.

Op de foto: De winnaars van het turfstoten in de verschillende leeftijdscategorieën. Foto: aangeleverd.