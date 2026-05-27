Wielerronde Nes aan de Amstel belooft loodzwaar parcours

Regio – De wielersport staat vrijdagavond centraal in Nes a/d Amstel. De unieke plaatselijke ronde gaat voor de 58e keer van start met een goed gevuld en sterk deelnemersveld. Om 19.30 zal het startschot klinken van het door de Supportersvereniging in samenwerking met W.V. de Amstel georganiseerde wielerfestijn. Geen rondjes om de kerk maar een ‘Belgische’ omloop op een loodzwaar parkoers van twaalf kilometer door de polders tussen Nes aan de Amstel, Amstelveen en Uithoorn. Er wordt gestart in vier groepen met een totaal deelnemersveld van rond de 100 renners.

Beloften

De eerste groep die van start gaat zijn de mannen. Met daarin de beloften, elite en de professional-B. Elite en professionals-B zijn de renners boven de 23 jaar, waarin ook (semi) profs kunnen rijden. Zij rijden samen met de beloften (talenten onder 23 jaar) een wedstrijd over 60 kilometer. Geen uitgesproken favorieten. Koos Jeroen Kers, de oud Nederlands kampioen is er weer bij evenals Mees Jacobs die zijn wortels heeft in Nes a/d Amstel. WV de Amstel is goed vertegenwoordigd en traditiegetrouw ook veel renners van de UithoornseBataaf. Zij zullen het moeten opnemen tegen talenten uit heel Nederland en de Brit Pete Drabble. Ook een aantal succesvolle beloften staan op de startlijst. Zij gaan ongetwijfeld de strijd aan met de oudgedienden.

De klasse-1 renners en de junioren rijden 48 km. Zij zullen evenals in voorgaande jaren voor spektakel gaan zorgen. Er vallen immers aan¬trekkelijke prijzen te verdienen die zijn geschonken door een groot aantal sponsors. Hoofdsponsor is dit jaar voor de eerste keer JvLMachineverhuur B.V. uit Nes aan de Amstel. Favorieten zijn de Amstel renners waaronder Tim Schreurs en junior (U19) Quinten de Jong. Zij zullen af moeten rekenen met andere favorieten zoals de winnaar van vorig jaar Paul den Edel.

De derde groep wordt gevormd door de klasse-2 renners (36 km). Op de startlijst staat Marcel Jacobs die zijn comeback maakt in de ronde. In dit peloton hebben de Amstel-renners de overhand. Met ervaren renners als Raul Woudstra, Pierre Deen en Casper Hermans moeten ze het verschil kunnen maken.

Als laatste gaan dames van start voor hun drie ronden op het 12 km lange parkoers. Een peloton met vooral Jonge elite rensters die ongetwijfeld voor een open en spannende koers gaan zorgen.

Afgesloten voor verkeer

De start en finish bevinden zich voor restaurant Cantina del Corazon. De renners rijden vanaf dit punt over de Amsteldijk zuid naar de Rode Paal bij Uithoorn. De weg wordt vervolgd over de Hollandsedijk, Oude Bovenkerkerweg, fietspad Bovenkerkerweg en vervolgens de Nesserlaan. Tenslotte komen de renners via de Amsteldijk weer richting Finish. Dit parcourszal tussen 19.00 uur en ongeveer 21.00 uur voor al het doorgaande verkeer en bestemmingsverkeer worden afgesloten. Toeschouwers voor de wielerronde dienen dus uiterlijk om 19.00 uur in de dorpskern aanwezig te zijn. Er is voldoende parkeergelegenheid. Volg de aanwijzingen van de organisatie. De toeschouwers ontvangen een gratis programma.

Op de foto: In de achtervolging. Foto: aangeleverd.