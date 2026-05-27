Mijdrecht – In Open Huis De Rank wordt donderdag 11 juni opnieuw een multiculturele eettafel georganiseerd. De huiskamer aan de Prins Bernhardlaan wordt hiervoor omgevormd tot een gezamenlijke eetruimte waar inwoners uit De Ronde Venen elkaar ontmoeten.

De avond staat in het teken van samen eten en kennismaken met verschillende culturen. Bezoekers krijgen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en meer te horen over gebruiken en tradities uit binnen- en buitenland. Op het buffet staat een gevarieerd aanbod van warme en koude gerechten, waarvan een deel vegetarisch is. De maaltijden worden in de middag voorbereid door vrijwilligers en deelnemers, waarbij bij elk gerecht een toelichting beschikbaar is.

Vrijwilligers van onder meer VluchtelingenWerk, Open Huis De Rank en de taallessen voor vluchtelingen verzorgen de organisatie en richten de zaal in voor circa zeventig bezoekers. Vanaf 17.30 uur zijn de deuren geopend, waarna de maaltijd om 18.00 uur van start gaat. De kosten voor deelname bedragen 10 euro per persoon. Een hogere bijdrage is welkom. Aanmelden kan tot en met maandag 8 juni via e-mail: welkom@openhuisderank.nl.

Op de foto: Multiculturele eettafel in De Rank op 11 juni. Foto: aangeleverd.