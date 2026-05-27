De Olievaar doet mee aan Amstellanddag

Uithoorn – Dorpsboerderij De Olievaar uit Uithoorn doet zondag 7 juni weer mee aan de Amstellanddag, het jaarlijkse evenement waarbij bezoekers op ontdekkingstocht kunnen langs bijzondere locaties in de regio. Verspreid door Amstelland openen ruim vijftig locaties hun deuren voor publiek. Welke locaties allemaal deelnemen is te vinden via de site van Beschermers Amstelland. Ook op De Olievaar valt van alles te beleven voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van koffie, thee en verschillende huisgemaakte taartjes op het terras, terwijl kinderen lekker spelen op de boerderij en kennismaken met de dieren.

Poppentheater Zelen

Speciaal voor deze dag verzorgt Poppentheater Zelen twee gratis voorstellingen van het vrolijke avontuur van Jan Klaasen en zijn zoontje Jantje in Het Rode Autootje. De voorstellingen beginnen om 14.00 en 15.30 uur. Daarnaast kunnen bezoekers samen met de vrijwilligers tijdens de voederronde de dieren voeren. Zij vertellen graag meer over de verschillende dieren op de boerderij en delen met plezier leuke weetjes.

Bij de imkerstand kunnen bezoekers kennismaken met de fascinerende wereld van de bijen. De imker geven uitleg over het leven in een bijenkast, het belang van bestuivers en beantwoorden allerlei vragen over bijen die bezoekers misschien altijd al wilden stellen. Ook wordt aandacht besteed aan de Geelpoothoornaar, vroeger bekend als de Aziatische hoornaar. Hoe herken je deze soort, wat moet je wel of juist niet doen en waarom is goede herkenning en opsporing zo belangrijk?

De Olievaar belooft daarmee opnieuw een gezellige, leerzame en ontspannen tussenstop te worden tijdens de Amstellanddag.

Op de foto: Poppentheater bij De Olievaar. Foto: aangeleverd.