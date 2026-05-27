Argon neemt revanche op Kagia

Mijdrecht – In de laatste wedstrijd van het seizoen moest Argon aantreden tegen Kagia, de heen-wedstrijd ging toen met 2-0 verloren, nu tapte Argon uit een ander vaatje. Na een 1-1 ruststand liep Argon in de tweede helft uit naar een verdiende 3-1 winst. Een goed resultaat na een bijzondere eindsprint, waarin acht wedstrijden achter elkaar niet werd verloren. Zodoende kon er de laatste wedstrijden zonder noemenswaardige stress gespeeld worden. Een achtste plaats werd uiteindelijk het hoogst haalbare.

Snel doelpunt

Al snel kwam Argon op voorsprong een actie op snelheid van Stan van Scheppingen resulteerde in een voorzet op maat, waarna Jeroen Houwing doelman Jochem Lensen kansloos liet 1-0. Kagia stelde daar een poging van Rowan Hoek tegenover, maar de bal ging over het doel. Even daarna een kansje voor opnieuw Jeroen Houwing, echter op aangeven van Zinga ging de bal naast. Tobias Ravelli moest daarna in actie komen na een spectaculaire terugspeelbal en aan de andere kant zagen we een inzet van Cas Jansen keeper Lensen met de vuisten pareren. Ook een omhaal van Tristan Wallet leverde alleen een hoekschop op. Intussen moest Tygo Limburg geblesseerd afhaken, Densel Sno verving hem. Na weer een actie van Stan van Schepping, waarbij hij twee spelers van Argon in stelling bracht leverden niets op. Een reuzekans was er voor Milan van Duijn van Kagia, echter zijn schot was te slap en ook Tijs van der Schinkel kwam in schietpositie, maar ook bij hem lukte het niet. Toen in de slotminuut Densel Sno te resoluut ingreep bij een aanval leverde dat een strafschop op: Rowan Hoeke verzilverde dit buitenkansje 1-1.

Twee doelpunten

De tweede helft begon met een actie van Niels de Vries, maar keeper Lensen greep in, dat kon de sluitpost een paar minuten later niet toen Tristan Wallet – topscorer met acht doelpunten – in een ideale scoringspositie voor de 2-1 tekende. Met nog een half uur te gaan maakten Mike Nusse en Sven Beek hun opwachting. Beek was dicht bij een doelpunt, een schot van Niels de Vries werd een hoekschop en Raoul van Wijk trof de lat. Stan van Scheppingen testte keeper Lensen nog even en Denzel Sno zorgde voor een unicum, hij maakte de 3-1. Even voor tijd een erewissel voor de vertrekkende aanvoerder Yannick van Doorn die zijn hele voetballeven bij Argon speelde en richting Alphen vertrekt. De stand bleef onveranderd.

In de eindstand neemt Argon de voornoemde achtste positie in, vooral veroorzaakt door het grote aantal van tien gelijke spelen. Volgend seizoen zal daar de grootste winst te behalen zijn, maar dat is een zorg voor na de voetbalzomerstop.

Op de foto: Argon nam revanche op Kagia. Foto: aangeleverd.