Drie uit drie voor Hanuman Gym op Road2Enfusion

Mijdrecht/Houten – Het was een succesvolle dag voor Hanuman Gym tijdens het kickboksevenement Road2Enfusion in Houten van vorige week zondag 17 mei. De sportschool uit Mijdrecht verscheen met drie talentvolle vechters uit Mijdrecht aan de start en zag alle drie de pupillen hun partij overtuigend winnen.

Als eerste stapte Amin el Barroudi de ring in voor zijn partij tegen Arafaad Saïd Hussein van Fight Team Amersfoort. El Barroudi liet vanaf het begin zien dat hij kwam om te winnen en vocht met veel druk naar voren. Met scherpe combinaties en een sterke conditie wist hij de overwinning naar zich toe te trekken.

Ook Dyani van Kooten maakte indruk tijdens zijn gevecht tegen de nog ongeslagen Khaan Krittin van Rijn, die uitkwam voor Total Body Center. Van Kooten vocht gedisciplineerd en technisch sterk. Met gecontroleerde aanvallen en een goed verdedigend plan kwam Van Kooten geen moment in problemen en pakte hij verdiend de winst.

De derde overwinning van de avond kwam op naam van Younes el Abbouch. Hij nam het op tegen Suhaib Massaoudi van Club 030. El Abbouch liet zien over vechtlust en doorzettingsvermogen te beschikken en wist zijn partij overtuigend in zijn voordeel te beslissen ten koste van een gebroken teen.

Met drie overwinningen uit drie partijen beleefde Hanuman Gym een perfecte avond. Dat betekende echter ook dat hun trainer een eerder gemaakte weddenschap verloor. Vooraf had hij beloofd dat, wanneer alle drie de vechters zouden winnen, hij hen een Enfusion-shirt cadeau zou doen. Toch voelde het verliezen van de weddenschap voor hem alles-behalve als een nederlaag. “Dit voelt absoluut niet als verliezen”, vertelde de trotse trainer na afloop. “Ik ben enorm trots op deze jongens. Ze hebben keihard gewerkt en laten zien wat Hanuman Gym in huis heeft.”

Met de sterke prestaties op Road2-Enfusion heeft het team uit Mijdrecht opnieuw laten zien dat het beschikt over veelbelovend talent voor de toekomst van de kickbokssport.

Op de foto: Drie uit drie voor Hanuman Gym op Road2Enfusion. Foto: aangeleverd.