Uithoorn – Aan de Boterdijk in Uithoorn ligt de Tuin Bram de Groote, die sinds 1994 als natuurgebied in beheer is bij Landschap Noord-Holland. De tuin heeft onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland.

Op de eerste zondag van de maand, van april tot en met september, is de tuin ‘s middags open voor bezoekers. Zo ook op zondag 7 juni. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.

Toelichting en uitleg

De vrijwilligers staan klaar om toelichting en uitleg te geven. In de vroege zomer is de tuin op zijn groenst en begint volop te bloeien. De lavendel loopt paars, wit of blauw uit, de pioenrozen en de rozen zitten vol knoppen of bloeien al, het Zeeuwse knoopje (astrantia) laat fijne bloemetjes zien, de boerenhortensia krijgt kleur en zal de hele zomer bloeien, de geraniums doen het al uitbundig. Kortom, een kleurrijk feest voor het oog. De tulpenboom ofwel Liriodendron tulipifera verdient deze maand wat extra aandacht. Deze forse boom dankt zijn naam aan de vorm van het blad en aan de tulp-ormige bloemen. Hij bloeit in juni, maar het is wel altijd afwachten.

De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en de Elzenlaan en is open van 13.00 tot 16.00 uur. Ingang is de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis en aanmelden van tevoren is niet nodig.

Op de foto: Open dag Tuin Bram de Groote op 7 juni. Foto: aangeleverd.