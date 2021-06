Zaterdag film in Bacchus, volgend weekend jazz

Aalsmeer – Zelfs een week eerder dan verwacht mogen de theaters en musea de deuren weer openen. Voor KCA betekent het dat op zaterdag 12 juni eindelijk het nieuwe jazzgezelschap van de bekende pianist en componist Coen Molenaar verwelkomt mag worden in cultureel café Bacchus XL in de Gerberastraat. Het jazzconcert begint om 20.00 uur, zaal een half uur voor aanvang open, en de entree is 15 euro. Leden van de KCA Jazzclub betalen 10 euro. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de KCA ticketshop. Voor inlichtingen: Pierre Tuning, telefoon 0297-360355 of Reinoud Staps, telefoon 0297-325304.

Filmavond

De vrijwilligers van cultureel café Bacchus heten belangstellenden al aanstaande zaterdag 5 juni welkom. Voor liefhebbers staat een filmavond op het programma. De film start om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur, en de avond duurt tot 22.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro en vooraf tickets bestellen is verplicht en kan via fienta.com

Tentoonstellingen

Ook het Oude Raadhuis maakt zich op voor de heropening met gelijk twee tentoonstellingen: Binnen zal de tentoonstelling ‘Toekomst – Kunst uit de regio’ te zien zijn met werken van beroepskunstenaars van de Vereniging Amstelland Kunst (VAK). De prachtige tuin van het Oude Raadhuis maakt vanaf juni onderdeel uit van kunstproject De Elementen, dat zich op meerdere locaties in Aalsmeer afspeelt. Kunstenaar Mireille Schermer zal in de Oude Raadhuis tuin bijzondere creaties maken waarmee ze de verbinding zoekt tussen kunst en natuur.