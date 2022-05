Botanisch tekenen met Anita Walsmit Sachs

Aalsmeer – Maandag 20 juni, tijdens Aalsmeer Flower Festival, organiseert museum Historische Tuin een workshop botanisch tekenen onder leiding van een absolute topper op dit gebied: Anita Walsmit Sachs. Botanisch tekenen is de kunst van het correct weergeven van een plant. Het is echter veel meer dan alleen ‘natekenen’. Een goede botanische tekening toont de specifieke kenmerken die een plant van andere onderscheidt. Dit vereist techniek, maar ook gevoel voor compositie en beeldtaal. Al deze onderdelen komen aan bod bij de basisworkshop botanisch tekenen.

Boegbeeld botanische kunst

Anita Walsmit Sachs is voormalig hoofd tekenkamer van het Herbarium van de Rijks Universiteit Leiden. Zij groeide uit tot het boegbeeld van de botanische kunst in Nederland. Op haar initiatief werd in 2006 de Vereniging van Botanisch Kunstenaars opgericht. Haar werk was te zien in musea en tentoonstellingen over de hele wereld. Ook mocht zij een bijdrage leveren aan het Highgrove Florilegium, een exclusieve set boeken met de plantencollectie van de Britse Prins Charles. Voor deze uitgave schilderde zij een witte sering naar een voorbeeld afkomstig uit de Historische Tuin.

Individuele begeleiding

Maandag 20 juni geeft Anita Walsmit Sachs de workshop ‘kennismaken met botanisch tekenen’. Deelnemers tekenen met potlood een deel van een plant of bloem, krijgen uitleg over het tekenmateriaal en over de opbouw van een botanische tekening. De begeleiding is individueel gericht, daardoor kunnen naast beginners ook meer gevorderde tekenaars meedoen.

Na de workshop kunnen deelnemers het museum bekijken inclusief de creaties die hier door bloemdesigners zijn gemaakt in het kader van Aalsmeer Flower Festival. De workshop begint om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Deelname is 45 euro per persoon inclusief museumentree, tekenmateriaal en koffie/thee. Aanmelden kan bij de docent: anitaws@xs4all.nl. Geef bij opgave naam, adres en telefoonnummer door. Er geldt een minimum van acht en een maximum van tien deelnemers.