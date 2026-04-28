Lotenopbrengst voor de Zonnebloem

De Ronde Venen – Met het overhandigen van het eerste lot aan burgemeester Rosan Kocken door voorzitter Rob Steur is de Zonnebloem loterij 2026 van start gegaan.

Voor alle afdelingen van de Zonnebloem binnen De Ronde Venen is de verkoop van loten de belangrijkste bron van inkomsten. Van elk verkocht lot van 3 euro blijft er voor de afdelingen 2,25 euro over om te besteden aan gasten. Binnen de afdelingen van de Ronde Venen heeft de Zonnebloem plusminus 500 gasten, die door de loterij weer allerlei activiteiten kunnen worden aangeboden of thuis komen bezoeken. Meer informatie is te vinden: zonnebloem.nl/loterij.

Met het overhandigen van het eerste lot aan burgemeester Rosan Kocken door voorzitter Rob Steur is de Zonnebloem loterij 2026 van start gegaan. Foto: aangeleverd.