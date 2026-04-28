Fietshelmactie ‘Zet ‘m Op’ bij winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn – Bij winkelcentrum Zijdelwaard stond donderdag 23 april een opvallende fiets geparkeerd: de zogeheten Fietshelm Fitting Fiets. Bezoekers van het winkelcentrum kregen daar de kans om verschillende fietshelmen te passen en te ervaren welke het beste bij hen past. De actie maakt deel uit van de landelijke campagne ‘Zet ’m op’, die het gebruik van fietshelmen stimuleert.

Veilig fietsen

De fiets trok veel bekijks van winkelend publiek. Geïnteresseerden konden ter plekke fietshelmen passen en ontdekten hoe licht en comfortabel moderne helmen zijn. Ook kregen zij uitleg over de juiste pasvorm en afstelling. Wethouder Jan Hazen was aanwezig bij de actie en juichte het toe dat mensen hier laagdrempelig een helm kunnen proberen. De wethouder, die onlangs zelf ook een fietshelm heeft aangeschaft, probeerde verschillende modellen.

Hazen: “In de gemeente Uithoorn fietsen we veel en graag. Dat doen we tegenwoordig vaker met de e-bike, op hogere snelheid en tot op hogere leeftijd. Fietsen is goed voor de gezondheid en de bereikbaarheid van onze gemeente, maar het betekent ook dat we aandacht moeten blijven houden voor veiligheid. Een fietshelm kan bij een val het verschil maken tussen licht letsel en ernstig hoofdletsel.”

Hoe ouder, hoe belangrijker

Het aantal fietsongevallen neemt al jaren toe en daarmee ook de noodzaak van de fietshelm. Het verkeer wordt drukker en veel fietsers rijden sneller dan vroeger. Fietsers vormen inmiddels de grootste groep ernstig verkeersgewonden in Nederland. Ongeveer 70% van de verkeersgewonden die in het ziekenhuis belanden is fietser. Fietsers van 70+ vormen bijna de helft van de ernstige verkeersslachtoffers. Een fietshelm verkleint de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel bij een val met ongeveer 60%.

‘Zet ‘m Op’ in winkelcentrum Zijdelwaard. Foto: aangeleverd.