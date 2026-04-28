Kleine vondst, groot effect

Uithoorn/De Kwakel – Het voorjaar lonkt en met hark en schoffel in de hand trekken we massaal het schuurtje in. Een logisch moment om op te ruimen, maar ook om iets anders te doen: even goed om u heen kijken. Want juist nu zoekt de geelpoothoornaar, de nieuwe naam voor de Aziatische hoornaar, een rustige plek om een prille kolonie te starten.

De eerste nestjes, embryonesten genoemd, zijn klein en onopvallend. Ze hangen in schuurtjes, onder dakranden of in vogelhuisjes. Wie ze nu ontdekt, voorkomt dat ze uitgroeien tot een imposant nest ter grootte van een skippybal hoog in een boom.

De Zoekgroep Geelpoothoornaar Uithoorn-De Kwakel doet daarom een beroep op ieders oplettendheid. Wekelijks even controleren rond huis en tuin kan al het verschil maken. Een foto opsturen volstaat; de verwijdering gebeurt kosteloos. Zo blijkt dat natuurbeheer soms begint met simpel kijken. En met samen verantwoordelijkheid nemen.

