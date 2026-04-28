4 mei-herdenking Uithoorn in teken van ‘De geschiedenis begrijpen’

Uithoorn – De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in Uithoorn staat dit jaar in het teken van het thema ‘De geschiedenis begrijpen’. In een wereld waarin conflicten opnieuw dichtbij komen, benadrukt het Comité 4 mei Uithoorn het belang van herdenken als manier om verleden en heden met elkaar te verbinden.

De herdenking begint om 19.40 uur bij de plaquette aan het Spoorhuis, waarop de namen staan van oorlogsslachtoffers uit de gemeente. Zij waren dorpsgenoten: buren, vrienden en herkenbare gezichten uit het dagelijkse leven van toen. Vanaf deze locatie vertrekt de Stille Tocht naar de Thamerkerk. Zonder woorden, maar in gezamenlijke bezinning, lopen deelnemers samen richting het Stilte Monument.

Twee minuten stilte

Aangekomen bij de Thamerkerk volgt om 20.00 uur de twee minuten stilte. Daarna zijn er toespraken, waaronder bijdragen van jongeren, en vindt de kranslegging plaats. Bezoekers kunnen ook zelf bloemen meenemen en deze tijdens de bloemenhulde neerleggen. De herdenking is bedoeld voor jong en oud. Juist omdat scholen deze dag geen vrij hebben en de wereldwijde spanningen voelbaar zijn, hoopt het comité op een brede opkomst.

Na afloop verzorgt het Vriendenkoor, onder leiding van dirigent Ferdinand, een kort muzikaal programma in de Thamerkerk. Het optreden, dat rond 20.30 uur begint en tot uiterlijk 21.00 uur duurt, bestaat uit troostende en beschouwende liederen, afgewisseld met passende teksten. Pianobegeleiding is in handen van Kees van Zantwijk.

