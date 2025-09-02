Woensdagmorgen hardlooptraining bij AKU

Uithoorn – Atletiekvereniging AKU biedt sinds maart een gevarieerde hardlooptraining aan op woensdagmorgen. De sessie bestaat uit warming-up, loopscholing en oefeningen, en vindt plaats op de atletiekbaan van sportpark De Randhoorn in Uithoorn. Af en toe traint de groep ook in het Amsterdamse Bos of op de weg.

De training is geschikt voor lopers met enige ervaring die een tempo van 8–12 km/u aankunnen. Starttijd: 9.30 uur. Duur: 75–90 minuten.

Trainer Jaap Bouwmeester – gediplomeerd en ervaren – begeleidt de groep. Nieuwe deelnemers zijn welkom en mogen twee gratis proeftrainingen volgen. Wie lid wordt, kan gemiste trainingen inhalen op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. Bestaande leden mogen zonder extra kosten meedoen op woensdagmorgen.

Meer informatie: Jaap Bouwmeester: 06-52427547, mail: bouwmeester.j@live.nl.

Het clubhuis van AKU. Foto: aangeleverd.