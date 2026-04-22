Hertha Dames 1 op weg naar titel

Vinkeveen – Hertha Dames 1 wordt gecoacht en getraind door Frank Vousten en Raymond de Graaff. Het nieuwe damesteam is ontstaan uit de MO20-1 van vorig jaar en aangevuld met enkele nieuwkomers, zoals Daphne Prins, Joëlle Smit en Lisa Nieuwkoop. Sinds de winterstop maakt ook oud-eredivisiespeelster Dana Breewel deel uit van de selectie.

Vousten vertelt: “Dana was een buitenkansje dat we met beide handen hebben aangegrepen. Wij hebben onder andere de leukste club uit de regio en konden aan alle eisen van Dana voldoen. Heel fijn om haar erbij te hebben; ze maakt ook de andere speelsters sterker door haar ervaring. Ze is er niet altijd bij, maar dat hebben we geaccepteerd.”

Zwaarbevochten wedstrijd

Afgelopen zaterdag stond er een zwaarbevochten wedstrijd op het programma tegen Odysseus in Utrecht. Op een zeer slecht en hard veld, wat het spel niet ten goede kwam, móést Hertha winnen om aankomende woensdag thuis kampioen te kunnen worden.

Hertha begon goed en kwam op een 0-1 voorsprong dankzij een doelpunt van Isabel van der Horst. De tegenstander, fysiek sterk en strijdlustig, kwam echter terug in de wedstrijd. Met een fraaie vrije trap werd de 1-1 gemaakt, waarna een goed uit-gespeelde counter zelfs de 2-1 opleverde. Dit was tevens de ruststand.

Na rust kwam een scherper en vooral fysiek sterker Hertha uit de kleedkamer. Dit werd al snel beloond met de gelijkmaker van Lisa Middelkoop: 2-2. Niet veel later wist topscorer Lotte Kes haar klasse te tonen door de 2-3 binnen te schieten. In de slotfase moest er nog flink gestreden worden, maar Hertha hield stand en trok de overwinning over de streep.

Het vrouwenteam van Hertha bestaat uit: Annebritt Boele, Dana Breewel, Emma de Graaff, Isabel van der Horst, Mara Kempers, Lotte Kes, Britt Kok, Jessica Leeflang, Lisa Nieuwkoop, Ismene Nobel, Daphne Prins, Kyra Scherphuis, Joëlle Smit, Giulia de Vilder, Renske Suiker, Rosalien Sjarifudin en Manon Vousten.

Kampioenschap

Komende woensdag spelen de dames thuis tegen Voorwaarts. Met slechts één punt zijn zij verzekerd van het kampioenschap. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Verder is Hertha Dames 1 nog op zoek naar nieuwe speelsters voor volgend seizoen. Meer informatie: frankvousten@hertha.nl.

Op de foto: Hertha Dames 1. Foto: aangeleverd.