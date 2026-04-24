Koninklijke lintjes voor mensen die het verschil maken

Uithoorn/De Kwakel – Tijdens de traditionele lintjesregen vrijdag 24 april heeft burgemeester Pieter Heiliegers negen inwoners van de gemeente Uithoorn koninklijk onderscheiden. De raadszaal van het gemeentehuis was feestelijk gevuld met familie en vrienden van de gedecoreerden. Acht inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau; een inwoner kreeg de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Heiliegers sprak alle decorandi persoonlijk toe. De uitreiking trok grote belangstelling van zowel lokale als landelijke media, die aanwezig waren om verslag te doen van deze bijzondere bijeenkomst. In zijn openingswoord benadrukte de burgemeester het belang van vrijwillige inzet: “Deze mensen laten zien wat een gemeenschap sterk maakt: tijd, aandacht en verantwoordelijkheid nemen voor anderen. Hun inzet gebeurt vaak in bescheidenheid, maar de impact is groot.”

Rolf Polak

Rolf Polak zette zich decennialang in voor het culturele en bestuurlijke leven van Uithoorn en De Kwakel. Bij lokale omroep Rick FM was hij vanaf eind jaren ’90 bijna twintig jaar lang de vaste kracht achter het jazzprogramma All That’s Jazz. Met zorgvuldige voorbereiding en grote kennis maakte hij jazz toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast speelde hij een sleutelrol in het voortbestaan van de omroep als bestuurslid en secretaris. Ook bestuurlijk was hij zeer actief: van 2018 tot april 2026 was hij raadslid, vicevoorzitter van de raad en voorzitter van meerdere commissies. Burgemeester Heiliegers typeerde hem als “stabiel, betrouwbaar en altijd zorgvuldig voorbereid.” Zijn inzet verbond cultuur, media en democratie op bijzondere wijze.

Willem Körnmann

Kinderboerderij De Olievaar heeft al meer dan tien jaar een vast en vertrouwd gezicht in Willem Körnmann. Toen de toekomst van de kinderboerderij in 2013 onzeker werd, stond hij op. Wat volgde was een enorme, onbetaalde inzet: zeven dagen per week verzorgt hij dieren, onderhoudt hij het terrein en coördineert hij vrijwilligers. Naast zijn werk op de kinderboerderij zette Willem zich ook bestuurlijk in voor de gemeenschap als actief burgerraadslid, waarbij hij betrokken was bij lokale vraagstukken en de stem van inwoners liet doorklinken. Dankzij zijn inzet groeide De Olievaar uit tot een diervriendelijke, levendige ontmoetingsplek waar generaties samenkomen. Voor kinderen is hij “opa Willem”, voor vrijwilligers een vaste steun. “U staat letterlijk met de laarzen in de klei,” zei de burgemeester. Zijn inzet maakte van De Olievaar een onmisbare plek in Uithoorn.

Marijke van Geem-De Ruiter

Al sinds jonge leeftijd zet Marijke van Geem-De Ruiter zich via de EHBO in voor de veiligheid van anderen. Zij begon op zestienjarige leeftijd en groeide uit tot docent, opleider en organisator binnen de Koninklijke EHBO vereniging Uithoorn. Sinds 2012 leidde zij meer dan honderd inwoners op, beheert zij de website en vervult zij de rol van secretaris. Ook bij evenementen coördineert zij de inzet van EHBO’ers. Daarnaast was zij jarenlang jeugdtrainer bij Atletiek Klub Uithoorn. Burgemeester Heiliegers prees haar precisie en rust: “Wanneer het erop aankomt, staat u er gewoon.” Haar werk is vaak onzichtbaar, maar van grote betekenis voor de gemeenschap.

Henk van Beek

Henk van Beek werd benoemd tot Ridder vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Nederlandse supporterscultuur en zijn brede maatschappelijke inzet. Als jarenlang voorzitter van Vereniging Oranjefans – De Bus groeide de Oranjebus onder zijn leiding uit tot een wereldwijd bekend symbool van positieve Oranje beleving. Hij regelde routes, veiligheid en sfeer bij EK’s en WK’s en bracht mensen samen. Ook lokaal was hij actief als trainer, scheidsrechter en vrijwilliger bij sportvereniging KDO. “U bracht niet alleen mensen naar het stadion, maar ook naar elkaar,” aldus de burgemeester.

Willem Dekker

Talloze verenigingen in Uithoorn en De Kwakel konden sinds 1984 rekenen op de belangeloze inzet van Willem Dekker. Bij Legmeervogels, Qui Vive en basisscholen was hij jarenlang een onmisbare vrijwilliger: van administratie tot kantinediensten en van schoolkampen tot horecaorganisatie. Zijn motto was helder: elk kind moet mee kunnen doen. Stil en zonder opsmuk zorgde hij ervoor dat niemand werd buitengesloten. Ook bij de Sinterklaasactie, tijdens de coronaperiode en bij Solidoe bleef hij actief. Ondanks persoonlijk verlies en afnemende gezondheid bleef zijn betrokkenheid groot. Burgemeester Heiliegers noemde hem “een rots in de branding voor vele organisaties.”

Atie Wesseling Brockhoff

Atie Wesseling Brockhoff zet zich al decennialang in voor sporters, ouderen en vrijwilligersorganisaties. Sinds 1985 is zij een vertrouwd gezicht bij Atletiekvereniging De Veenlopers, die zij mede oprichtte en jarenlang bestuurslid bleef. Daarnaast verricht zij sinds 2016 intensief vrijwilligerswerk in verpleeghuis Het Hoge Heem, waar zij bewoners begeleidt, activiteiten ondersteunt en warmte brengt. Ook bij De Zonnebloem en diverse maatschappelijke initiatieven is zij actief. “Uw inzet is vanzelfsprekend en onvoorwaardelijk,” sprak de burgemeester.

Aad van Kessel

Al meer dan vijftig jaar is Aad van Kessel een vaste en vertrouwde waarde in De Kwakel. Sinds 1972 is hij actief binnen het Feestcomité en was hij medeoprichter van het Polderfeest, waar hij bij alle edities aanwezig was. Als echte verbinder bracht hij mensen samen en speelde hij een belangrijke rol in het gemeenschapsleven. Daarnaast zette hij zich bijna veertig jaar in voor de Parochiële Caritas Instelling en vervult hij sinds 2007 een waardige rol binnen het Dragersgilde van St. Godefridus. Ook na zijn pensioen bleef hij actief bij sportvereniging KDO. Burgemeester Heiliegers: “U bent dienstbaarheid in de puurste vorm.”

Anne Marie Odijk De Jong

Anne Marie Odijk De Jong zet zich al ruim dertig jaar met hart en ziel in voor ouderen in Het Hoge Heem. Zij begeleidde creatieve activiteiten, ondanks haar eigen fysieke beperkingen, en is sinds 1994 een drijvende kracht achter het bewonerskoor. Naast organisatie en begeleiding springt zij regelmatig in als dirigent. Ook als lid van de Vrijwilligersraad zette zij zich in voor betere ondersteuning van vrijwilligers. Haar betrokkenheid strekt zich uit tot buurtinitiatieven en steun aan vluchtelingengezinnen. “U brengt muziek, menselijkheid en aandacht samen,” aldus de burgemeester. Haar inzet maakt dagelijks verschil.

Jan van Rijn

De Kwakel kan al meer dan vijftig jaar rekenen op de actieve inzet van Jan van Rijn. Hij begon bij het Feestcomité in 1972 en zette zich in voor dorpsactiviteiten, landbouwbelangen en verkeersveiligheid. Als voorzitter van Buurtbeheer De Kwakel bracht hij bewoners samen en realiseerde hij tal van initiatieven. Ook was hij actief binnen de parochie en boerenorganisaties. Zijn inzet combineert praktisch boerenverstand met grote betrokkenheid. Eerder ontving hij al de Zilveren Schakel, maar zijn inzet ging onverminderd door. Burgemeester Heiliegers vatte het samen: “Uw naam is onlosmakelijk verbonden met De Kwakel.”

Met deze lintjesregen spreekt de gemeente Uithoorn haar grote waardering uit voor inwoners die zich vaak jarenlang, vrijwillig en met hart en ziel inzetten voor anderen. Hun inzet laat zien hoe sterk een gemeenschap wordt wanneer mensen oog hebben voor elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Burgemeester Pieter Heiliegers sloot de bijeenkomst af met woorden van dank: “Deze onderscheidingen zijn niet alleen een eerbetoon aan individuele inzet, maar ook een ode aan het vrijwilligerswerk in onze gemeente. Uithoorn en De Kwakel mogen trots zijn op mensen zoals u.”

De gedecoreerden uit De Kwakel en Uithoorn op de foto met burgemeester Heiliegers. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.