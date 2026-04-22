Klarinet-piano duo als volmaakte eenheid

Uithoorn – De begaafde pianist Camiel Boomsma kende de weg naar het podium van Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) al van concerten in de Thamerkerk en de Schutse. Zondagmiddag musiceerde hij aan de vleugel in De Schutse met zijn muzikale en levenspartner, klarinettist Marieke Vos. De zaal was vol. Dankzij de brede basis van muziek- en kleinkunstliefhebbers uit de regio kon de SCAU ook dit seizoen weer zonder financiële kleerscheuren afsluiten.

Naadloos samenvloeiende klanken

Het duo had een bekoorlijk en aansprekend programma samengesteld. Bij de uitvoering van de drie Fantasiestücke voor klarinet en piano van Robert Schumann viel meteen al op hoe de prachtige melodieën die uit de klarinet en de vleugel opstegen samenvloeiden en elkaar afwisselden als volmaakte eenheid. Alle speltechnische mogelijkheden van het klarinetspel waren door Johannes Brahms in 1895 verwerkt in zijn klarinetsonate nummer 1.

Marieke Vos was zondag de virtuoze vertolker ervan. Als vaardig pianist had Brahms de pianopartij zo gecomponeerd dat de muzikale partner aan de vleugel daar een gelijkwaardige kluif aan zou hebben. Een kolfje naar de geoefende handen van Camiel Boomsma, zodat ook de Brahms-sonate subliem werd vertolkt.

Na de pauze trakteerde het duo het publiek meeslepend op het klarinetconcert in c opus 31 van de Engelse componist Gerald Finzi, uit 1949. Nieuwe, maar wel toegankelijke muziek in de vriendelijke sfeer van de TV-serie over de Engelse plattelands-dierenarts James Herriot. Eveneens zonder orkest maar met piano-begeleiding klonk als gewaardeerde toegift het langzame deel uit het Klarinetconcert van Mozart. Camiel Boomsma leidde de toegift in met een citaat uit een van door hem geschreven boeken met zelf bedachte brieven aan componisten. Het programma van het SCAU-seizoen 2026-2027 is te vinden op de website van de SCAU: www.scau.nl.

Op de foto: Klarinet en piano. Foto: aangeleverd.