Opening expositie ‘Leven in Tijdelijkheid’

Aalsmeer – In de tentoonstelling ‘State of Temporality – Leven in Tijdelijkheid’ vanaf 25 april in het Oude Raadhuis brengt Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer in samenwerking met curator Mariana Dzhulai Oekraïense en Nederlandse kunstenaars samen. Hun werk gaat over wat oorlog met mensen doet. Centraal in de tentoonstelling staat het persoonlijke verhaal van curator Mariana Dzhulai. Haar familie moest vluchten voor de oorlog in Oekraïne. Via kunstwerken in verschillende vormen wordt haar verhaal verbonden met dat van miljoenen mensen die hun thuis moesten verlaten om veiligheid te zoeken.

Doorzettingsvermogen

De tentoonstelling gaat over thema’s als trauma, medeleven, verlies en aanpassen aan een nieuw leven en stelt vragen. Tegelijk laat State of Temporality – Leven in Tijdelijkheid zien dat de ervaring van oorlogsvluchtelingen niet alleen draait om slachtofferschap. Het gaat ook over veerkracht, kennis en doorzettingsvermogen. De kunstwerken geven geen simpele oplossingen. Ze laten zien hoe kwetsbaar mensen zijn, maar ook hoe sterk ze kunnen blijven. Ze gaan over jezelf blijven in een onbekende omgeving, over het bewaren van je identiteit en herinneringen, en over de mogelijkheid om te groeien na ingrijpende ervaringen, zonder het verlies te vergeten.

Zaterdag feestelijke opening

De feestelijke opening van de expositie met grafische kunst, objecten, fotografie, tekeningen, aquarellen en beelden van negen kunstenaars is op zaterdag 25 april om 16.00 uur. Daarna is de expositie te bezoeken tot en met 7 juni iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum.

Foto: Kunstwerk van Anna Kakhiani: ‘After the Storm’ (aangeleverd).

