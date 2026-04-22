Clubkampioenen Judoschool Blaauw gehuldigd

Regio – Zondag 19 april stonden de clubkampioenschappen van Judoschool Blaauw op het programma. Met maar liefst 85 deelnemende judoka’s was het een drukbezochte en levendige dag, waarin sportiviteit en plezier centraal stonden. Opvallend was de brede leeftijdsrange van de deelnemers: de jongste judoka’s waren pas drie jaar oud.

Alle deelnemers werden zorgvuldig ingedeeld op basis van leeftijd en gewicht, zodat iedereen eerlijke en uitdagende wedstrijden kon judoën. Gedurende de dag kregen toeschouwers tal van spannende partijen voorgeschoteld. Zowel beginnende als ervaren judoka’s lieten zien wat zij in huis hadden, met mooie worpen, sterke houdgrepen en vooral veel doorzettingsvermogen. Het publiek, bestaande uit familie en vrienden, zorgde voor een enthousiaste sfeer langs de mat.

Aan het einde van het toernooi werden de clubkampioenen van 2026 gehuldigd. De volgende judoka’s wisten in hun poule de eerste plaats te veroveren: Nigel, Alec, Jace, Arkady, Björn, Brian, Derek, Willem, Elohi, Vince, Zedy, Laura, Nolan, Fenne, Jaxx, Vesta, Louis, Nergal, Omaira, Cas, Joris, Liv, Lewis en Mels.

Op de foto: De clubkampioenen gehuldigd. Foto: aangeleverd.