Eerste lustrum: Geluksroute leeft in Aalsmeer

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Een stralende Trudy Rothe – het hart van de Geluksroute – heette zaterdag 18 april in haar KunstKas de geluksbrengers van harte welkom. Onder een dak van druiventakken en omringd door weelderig groen werd in aanloop naar het Geluksweekend op zaterdag 20 en zondag 21 juni de eerste inspiratiemiddag gehouden. Het werd een blije ontmoeting. “Dit is ons eerste lustrum en wat is er veel gebeurd, wie had kunnen denken dat de Geluksroute tot zo een belangrijk evenement zou uitgroeien. Dat er ook dit jaar weer een paar nieuwe locaties bijkomen geeft wel aan dat de Geluksroute leeft in Aalsmeer. Sier en Zoet, Het Middelpunt en het Oosterbad zijn waardevolle geluksbrengers.”

Trudy, initiatiefneemster van de Geluksroute, werkt inmiddels samen met een enthousiast team. Zij benadrukte dat de geluksroute is bedoeld voor mooie ontmoetingen en verbinding. “Iedereen die komt willen wij aandacht schenken en een geluksmomentje bezorgen.” Evenals de voorgaande jaren valt er in de KunstKas veel te beleven aan de meest uiteenlopende activiteiten en dit jaar is ook muziek een belangrijk onderdeel geworden. Maar vergeet vooral niet de andere locaties te bezoeken, want hoe leuk is het dat je tijdens het Geluksweekend gratis mag komen zwemmen in het Oosterbad, en naar de heerlijk ruikende rozenkas van Wim Alderden kan gaan. Het nieuwe team van buurthuis het Middelpunt heeft zulke leuke ideeën waar je gelukkig van wordt. En fiets even door naar Belle Epoque waar een weelderige rozentuin je doet wanen in Engeland.

De deelnemende locaties liggen allemaal op fietsafstand van elkaar en wie even een rust momentje zoekt kan bij Sier en Zoet zich tegoed doen aan een gelukszalig taartje. Zaterdag speelt de Legmeer Dixylanders bij Belle Epoque en gedurende het hele weekend zijn er in de KunstKas optredens van het Overdagkoor, Ellen met Franse Muzetten. Simone Alysa en de Bandbrouwerij N201. Kijk voor meer informatie, zoals adressen, tijden en namen van de geluksbrengers op: www.geluksroute.nu. Voor contact kan een mail gestuurd worden naar: geluksrouteaalsmeer@gmail.com.

Foto: Inspiratiemiddag voor eerste lustrum Geluksroute Aalsmeer (foto aangeleverd).