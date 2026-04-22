Veel persoonlijke records voor jonge AKU-atleten

Uithoorn/Amstelveen – AV Startbaan in Amstelveen organiseerde zondag 13 april een atletiek voorjaarswedstrijd ter voorbereiding op de pupillencompetitie. Dertig jonge atleten van AKU namen deel en samen zorgden zij voor een indrukwekkende prestatie; maar liefst zeventig persoonlijke records werden verbeterd.

U8

Bij de U8-jongens verbeterde Thijn de Wit zich op alle vier onderdelen. Vooral op de 600 meter maakte hij grote winst: ruim 50 seconden sneller dan zijn eerdere record, goed voor een tijd van 3.05 minuten en een 9e plaats in de vierkamp. Bij de U8-meisjes kende Jente Hogerwerf een sterke vierkamp met persoonlijke records op alle onderdelen. Ondanks deelname van oudere meisjes eindigde zij knap als 5e.

U9

Bij de U9-jongens sprongen Duuk van Noord (3,32 m), Sten Jongewaard (2,93 m) en Matthijs Ende (2,77 m) naar een persoonlijk record bij het verspringen. Duuk werd 2e in het eindklassement. Sten behaalde bovendien een pr op de 600 meter en eindigde als 5e. Matthijs verbeterde zich op vier onderdelen en werd 9e. De U9-meisjes waren zeer succesvol. Jayleigh Born won de vierkamp met onder meer persoonlijke records op de 40 meter (7,3 sec) en verspringen (3,42 m). Jessie Wiersma werd 3e met meerdere pr’s, waaronder balwerpen (16,57 m). Inaya Gilles eindigde als 4e en Sanne Vlasblom als 9e. Debutante Loiza van Buuren liep de 600 meter in 2.52 min en werd 11e.

U10

Alle U10-jongens verbeterden zich op alle onderdelen. Sjoerd Stolwijk wierp de bal naar 33,26 m en eindigde als 2e. Joep Hogerwerf liep de 1000 meter in 4.01 min en werd 10e. Lucas Vlasblom sprong 3,15 m en eindigde als 11e. Bij de U10-meisjes sprongen Loren Broers (7e), Nora Gels (9e) en Roos Veerhuis (12e) naar een persoonlijk record. Debutantes Nikola Kocon (10e) en Julia Go (19e) deden waardevolle wedstrijdervaring op.

U11

Bij de U11-jongens behaalden Mees van Noord en Mika Woerdeman persoonlijke records bij kogelstoten en verspringen. Zij eindigden als 13e en 14e. Bij de meisjes noteerde Prisha Singh een pr bij kogelstoten en werd 11e. Livv de Kuijer werd 12e met drie persoonlijke records. Kaira Garg moest vanwege knieklachten voortijdig stoppen en eindigde als 17e.

U12

Stijn Hogerwerf (U12 jongens) verbeterde zich op de 60 meter (9,77 sec) en bij kogelstoten en werd 11e. Bij de U12-meisjes eindigde Milou de Lange knap als 3e met onder meer een pr op de 60 meter (9,50 sec). Nina de Lange werd 5e. Joy de Wildt, Maaike Ende, Cheyenne Born en Jette Koek behaalden eveneens meerdere persoonlijke records.

Op de foto: Veel persoonlijke records voor jonge AKU-atleten. Foto: aangeleverd.