Gezinsuitje dankzij Wensbank Ziekenhuis Amstelland

Amstelland – Even onbezorgd samen zijn. Voor Judith en haar gezin is dat niet vanzelfsprekend. Door de intensieve zorg voor hun twee dochters (12 en 14 jaar) met verborgen psychische beperkingen en een chronisch zieke partner, schiet een dagje weg er vaak bij in. Daarom diende zij via de Wensbank van Ziekenhuis Amstelland een wens in: er samen even tussenuit, weg van de dagelijkse zorgen.

Aandacht geeft groei

De Wensbank maakte het mogelijk. Het gezin werd door Bowlingcentrum De Kegel uitgenodigd voor een ontspannen bowlingmiddag, compleet met snacks en drankjes. Even geen zorgen, maar tijd en aandacht voor elkaar. Judith vertelt: “Dank jullie wel dat wij afgelopen zaterdag met het gezin mochten bowlen. De gedachte achter dit initiatief doet mij goed: aandacht geeft groei en dat zorgt voor verbinding. Wij zijn even in het zonnetje gezet.”

Dichterbij in de praktijk

Met de Wensbank brengt Ziekenhuis Amstelland haar strategie Dichterbij tot leven. Door wensen van patiënten, bezoekers en medewerkers te vervullen, ontstaat ruimte voor echte aandacht, ontspanning en verbinding. Groot of klein, elke wens telt. Een speciaal wensencomité selecteert en realiseert de aanvragen. Zo maakt het ziekenhuis het verschil, niet alleen in zorg, maar juist ook in aandacht.

Foto: Bowlingmiddag voor Judith en haar gezin dankzij de Wensbank (foto aangeleverd).