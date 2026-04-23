Rolstoelwandelaars SAM in het Seringenpark

Aalsmeer – Stichting Sam was woensdag 22 april uitgenodigd door het 75-jarige Seringenpark om een mooie wandeling te komen maken tussen de bloeiende en heerlijk geurende seringen. Het Kloosterhof, als dichtstbijzijnde zorgcentrum, werd uitgenodigd om samen met SAM deel te nemen aan deze bijzondere wandeling. Ook kinderen konden aansluiten, samen met hun vader of moeder.

In een lange stoet van zeventien rolstoelen trokken de SAM-rolstoelwandelaars, familie en begeleiders via de Sportlaan naar het Seringenpark. Daar gaf Dick Maarsen een boeiende uitleg over het park en de Aalsmeerse sering. Na een rondje door het park ging de groep naar Het Baken, waar werd genoten van een heerlijk kopje koffie of thee met een gebakje. Ook konden daar prachtige foto’s van Fotoclub Aalsmeer worden bewonderd.

De groep van bijna veertig personen van SAM en Het Kloosterhof heeft een gezellige en zonnige (het was stralend mooi weer) middag beleefd met dank aan Stichting Behoud Seringenpark die dit uitje mogelijk maakte.

Foto: Uitleg Dick Maarsen van het Seringenpark aan Stichting SAM (foto aangeleverd).