Koninklijke onderscheiding voor dertien inwoners

Aalsmeer – In het raadhuis zijn vrijdag 24 april dertien inwoners (vijf dames en acht heren) verrast met een koninklijke onderscheiding. Tijdens de lintjesregen heeft burgemeester Gido Oude Kotte alle gedecoreerden persoonlijk toegesproken. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De jaarlijkse lintjesregen is hét moment waarop inwoners worden geëerd die zich langdurig en belangeloos hebben ingezet voor de samenleving. Vrijwilligers en actieve inwoners vormen het kloppend hart van verenigingen, culturele instellingen, zorginitiatieven, kerken en maatschappelijke organisaties. Hun inzet zorgt voor verbinding, kansen voor anderen en een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien.De gedecoreerden zijn:

1. Luci Beumer

Voor haar jarenlange betrokkenheid als vrijwilliger en bestuurder bij meerdere Aalsmeerse organisaties, waaronder de IJsclub Uiterweg, Historische Tuin, De Oude Veiling, Bibliotheek Amstelland, Nepal Benefiet Aalsmeer en De Zonnebloem Aalsmeer-Rijsenhout. Zij is een stille kracht die structureel organiseert, verbindt en vrijwilligers ondersteunt.

2. Sem van Hest

Voor zijn veelzijdige vrijwilligerswerk, onder meer bij Radio Aalsmeer en als oprichter/voorzitter van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer. Daarnaast zette hij zich bestuurlijk en maatschappelijk en bood hij belangeloos hulp aan mensen die tijdelijk onderdak nodig hadden.

3. Nelleke de Graaff

Voor haar langdurige inzet binnen de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (o.a. zondagschool, commissies en organisatie) en haar betrokkenheid bij cultuur, onder meer via Popkoor Soundsation en het Flower Art Museum.

4. Ulla Eurich

Voor haar jarenlange en veelzijdige bijdrage aan het maatschappelijke en culturele leven in Aalsmeer, waaronder haar (bestuurlijke) inzet voor Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer, Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en initiatieven rond verduurzaming.

5. Ronald Stolwijk

Voor zijn jarenlange, intensieve inzet voor het dorpsleven in Kudelstaart, via carnavalsvereniging De Pretpeurders en de organisatie van evenementen zoals beachvolleybal, Sinterklaas, Sint Maarten en de Avondvierdaagse.

6. Stieneke Langeveld

Voor haar warme, langdurige inzet in zorg en gemeenschap, met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen, en haar jarenlange vrijwillige betrokkenheid bij zorgcentrum ’t Kloosterhof, waar zij vrijwel dagelijks klaarstaat voor bewoners.

7. Feike Langeveld

Voor zijn decennialange inzet binnen de CAMA-gemeente, de opzet van laagdrempelige ontmoetingsproject Care-van en zijn jarenlange betrokkenheid bij ’t Kloosterhof, inclusief ondersteuning in de hospicekamer.

8. Jan Maarsen

Voor zijn langdurige inzet voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en de Historische Tuin, waar hij zijn kennis en ervaring inzet in onderhoud, begeleiding en educatie. Daarnaast hielp hij mensen in kwetsbare situaties, onder meer met opvang en praktische ondersteuning.

9. Martine Noordhoek

Voor meer dan drie decennia vrijwilligerswerk bij Kinderboerderij Boerenvreugd, waar zij zich bezig hield met de organisatie van activiteiten en de PR deed. En voor haar inzet om bewoners van ’t Kloosterhof jaarlijks een bloemenfestijn te bezorgen als herinnering aan het Aalsmeerse bloemencorso.

10. Frank van Itterzon

Voor zijn jarenlange inzet voor eerlijke handel en maatschappelijke betrokkenheid, onder andere via de Wereldwinkel Aalsmeer, de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Amnesty International en Nivon Aalsmeer.

12. Berry Philippa

Voor zijn bestuurlijke en verbindende inzet, met name als voorzitter van Stichting Vrienden Zorggroep Aelsmeer, en zijn betrokkenheid bij o.a. Stichting Vrienden van het Monument Sint Jan in Kudelstaart en initiatieven in de sierteeltsector.

12. Jan Boomhouwer

Voor zijn decennialange inzet voor leefbaarheid en bescherming tegen vliegtuighinder, onder meer via bewonersorganisaties en als voorzitter van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder en als bewonersvertegenwoordiger in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

13. Peter Lentjes

Voor zijn langdurige vrijwilligers- en bestuurswerk in Aalsmeer en Kudelstaart, onder meer als secretaris binnen het bestuur van RKDES, zijn inzet voor katholiek onderwijsbestuur en zijn voorzitterschap van het kerkbestuur van de parochie St. Jan Geboorte in Kudelstaart.

Anton Temme

Ook tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd Anton Temme. Helaas kon hij niet aanwezig zijn, waardoor het versiersel op een later moment wordt opgespeld. Hij krijgt zijn onderscheiding voor bijna een halve eeuw onafgebroken inzet voor de Historische Tuin, onder meer op het gebied van PR, fondsenwerving en organisatie, én voor zijn actieve rol binnen de Lions Club Aalsmeer en diverse maatschappelijke organisaties.

Voordragen voor lintje

Aalsmeer en Kudelstaart kennen veel inwoners die zich jarenlang belangeloos inzetten voor sportverenigingen, kerken, scholen, zorg of gemeenschapsactiviteiten. Kent u zo iemand? Overweeg dan om diegene voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Meld iemand aan voor 15 juni voor lintjesregen volgend jaar. Meer informatie staat op lintjes.nl of neem contact op met Amanda Labee, medewerker Kabinetszaken van de gemeente Aalsmeer via 0297 387512 of per mail: amanda.labee@aalsmeer.nl.

Foto: De dertien inwoners die getrakteerd zijn op een koninklijke onderscheiding met burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Marije. Foto’s: www.kicksfotos.nl