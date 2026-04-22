Geslaagd korfbaltoernooi voor scholen bij VZOD

Kudelstaart – Op 15 april vond het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats bij korfbalvereniging VZOD. Zo’n 180 kinderen van zeven verschillende scholen uit Aalsmeer, Kudelstaart en De Kwakel deden mee. De zon scheen volop en om 15.30 uur startten de eerste wedstrijden. Er werd fanatiek gespeeld, tot bloedende knieën aan toe. Gelukkig was de EHBO aanwezig om de nodige pleisters te plakken. Dat mocht de pret niet drukken, want er werd met veel plezier gekorfbald. Na de poulewedstrijden begonnen om 18.00 uur de finalerondes. Tussendoor konden de deelnemers genieten van poffertjes en snacks uit de frituur. Rond 19.00 uur opende kinderburgemeester Marije de prijsuitreiking door alle deelnemers en vrijwilligers te bedanken, waarna zij de bekers uitreikte. Het was mooi om te zien dat bijna elke school met een prijs naar huis ging.

Groep 3/4: 1e De Ruimte 4A, 2e De Zon 3A, 3e Triade 3/4.

Groep 5: 1e Jozefschool 5B, 2e Antonius 5C, 3e De Zon 5B.

Groep 6: 1e Antonius 6C, 2e De Ruimte 6A, 3e De Ruimte 6B.

Groep 7: 1e Antonius 7B, 2e Antonius 7A, 3e Triade 7A.

Groep 8: 1e Oosteinder 8B, 2e De Zon 8B, 3e Antonius 8A.

Daarnaast werd traditiegetrouw de grote Atie Westerdijk-wisselbeker uitgereikt. Deze gaat naar de school die tijdens de poulewedstrijden, naar rato, de meeste punten heeft behaald. Dit jaar ging de beker naar de Antoniusschool in Kudelstaart.

Gratis meetrainen

De organisatie hoopt dat iedereen terugkijkt op een geslaagd toernooi. Kinderen die interesse hebben om te korfballen, kunnen in mei en juni vier keer gratis meetrainen bij VZOD, op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur op het complex aan de Wim Kandreef. Tot slot dankt de organisatie alle vrijwilligers – waaronder scheidsrechters, EHBO’ers en bar- en keukenmedewerkers – voor hun inzet. Kijk voor meer informatie op www.vzod.nl.

Foto: De prijsuitreiking werd geopend door kinderburgemeester Marije (foto aangeleverd).